- Wolfsburg affrontera son adversaire grec, Koulierakis.

VfL Wolfsburg, un club de Bundesliga, a officiellement annoncé l'acquisition de l'international grec Konstantinos Koulierakis. À 20 ans, Koulierakis est un talentueux défenseur central qui était également en pourparlers avec le rival de Bundesliga Eintracht Frankfurt pendant l'été.

Koulierakis a décidé de rejoindre le 'Wolfpack' et rejoindra l'équipe après deux matchs de barrage de la Ligue Europa contre son équipe actuelle PAOK Saloniki et Shamrock Rovers les 22 et 29 août. Wolfsburg n'a pas révélé le montant du transfert ni la durée du contrat de Koulierakis.

Koulierakis quittera son équipe actuelle PAOK Saloniki en Grèce pour rejoindre VfL Wolfsburg. Après avoir finalisé son transfert, Koulierakis représentera la Bundesliga allemande lors de la prochaine saison.

