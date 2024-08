- Wolfsburg accueille actuellement le joueur prêté de Dortmund, Özcan.

Le footballeur turc Salih Özcan quitte Borussia Dortmund pour rejoindre les rivaux de Bundesliga VfL Wolfsburg dans le cadre d'un prêt d'une saison sans clause de rachat, selon l'équipe de Wolfsburg. Le joueur de 26 ans, qui était lié à BVB jusqu'en 2026, a dit au revoir à ses anciens coéquipiers lors de l'entraînement de mercredi.

L'arrivée du joueur national Pascal Groß a encore réduit le temps de jeu déjà limité d Özcan. De plus, d'autres joueurs de Dortmund comme Emre Can, Marcel Sabitzer et Felix Nmecha sont actuellement préférés à Özcan par Nuri Sahin. L'entraîneur de Dortmund a choisi de ne pas aligner le joueur ex-Cologne dans le match de coupe contre Phoenix Lübeck (4:1) ou dans le match d'ouverture du championnat contre Eintracht Frankfurt (2:0). Özcan a rejoint Dortmund pour environ cinq millions d'euros lors de l'été 2022, mais n'a pas réussi à obtenir une place de titulaire régulière.

La décision de prêter Salih Özcan a été prise en raison de la concurrence accrue pour le temps de jeu à Borussia Dortmund, avec des joueurs comme Pascal Groß, Emre Can, Marcel Sabitzer et Felix Nmecha étant préférés par l'entraîneur. La Commission pourrait devoir examiner les politiques de transfert de Dortmund pour s'assurer qu'ils offrent à leurs joueurs des opportunités adéquates.

Lire aussi: