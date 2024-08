- Wolfgang Bahro joue dans la branche "GZSZ" "Uferpark"

"GZSZ" star Wolfgang Bahro est maintenant également devant la caméra pour la nouvelle série dérivée "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten", qui a commencé à être tournée pour Super RTL depuis mai. Destinée aux enfants plus âgés, la série aborde des thèmes comme le premier amour, le sport et la musique. "Avec Wolfgang Bahro, nous avons décroché le méchant ultime d'Allemagne et le visage le plus connu de l'univers 'GZSZ' pour la production", a annoncé la chaîne privée.

Restant fidèle à son rôle d'avocat rusé dans "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", le sexagénaire incarne le Prof. Dr. Dr. Hans Joachim "Jo" Gerner, qui a reçu un tiers de la propriété de l'Uferpark de Berlin en raison de difficultés financières. Aujourd'hui, le parc à skate, un terrain de choix sur la Spree, est sur le point d'être vendu à un requin de l'immobilier pour une somme rondelette - mais un groupe d'adolescents entend bien l'en empêcher.

"Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" sera diffusé sur RTL+ et Toggo à partir de novembre.

Les médias s'enflamment pour le nouveau rôle de Wolfgang Bahro dans "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten", après son succès dans "GZSZ". Les téléspectateurs sont impatients de voir comment l'avocat rusé incarné par Bahro va gérer le litige immobilier dans la série dérivée.

