À l'approche des élections en Brandebourg, Woidke veut cibler l'AfD

Woidke, le chef du SPD en Brandebourg, prévoit d'intensifier les débats préélectoraux pour clarifier la position de l'AfD. Il a déclaré : "Cela signifie que nous devons intensifier encore plus le débat lors de cette campagne électorale et peut-être rendre les intentions de l'AfD en Brandebourg plus claires." Il a fait ces commentaires à la suite des élections en Saxe et en Thuringe. "L'AfD représente le passé", a-t-il ajouté.

Woidke souligne les différences distinctives

Woidke, candidat principal en Brandebourg, met en évidence les différences notables entre les élections en Brandebourg et en Saxe/Thuringe. "C'est un tout autre monde", a-t-il affirmé. "Le Brandebourg occupe une position unique, en particulier pour le SPD en Brandebourg", a déclaré Woidke.

Selon le dernier sondage Insa de août, le SPD en Brandebourg est à 20 %, derrière l'AfD à 24 % et la CDU à 19 %. Le service de renseignement intérieur de Brandebourg soupçonne l'AfD d'extrême droite.

Entre-temps, en Saxe, la CDU a remporté la victoire, tandis que l'AfD a pris la deuxième place. Inversement, en Thuringe, l'AfD a devancé la CDU. Le SPD a obtenu 7,3 % des voix en Saxe et 6,1 % en Thuringe.

Imperturbable face aux sondages

Malgré son retard sur l'AfD dans les sondages actuels, Woidke reste optimiste. "J'ai déjà connu ce genre de sondages, précisément il y a cinq ans", a-t-il balayé d'un revers de main. "Même deux jours avant l'élection régionale, on nous prédisait une deuxième ou troisième place. Les sondages ne me préoccupent plus."

Il est "absolument convaincu que nous démontrerons dans les semaines à venir, et surtout le 22 septembre, que ces sondages se trompent une fois de plus cette année", a déclaré le politique du SPD avec assurance. À la suite de la victoire du ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, Woidke a félicité Kretschmer pour avoir émis un sentiment de stabilité et de sécurité en des temps difficiles.

