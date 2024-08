- Woidke plaide pour une arrestation rapide en lien avec l'agression au couteau.

Le chef de la Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), exprime son incrédulité suite à l'incident de poignardage mortel à Solingen. Il souligne l'arrestation immédiate du coupable. "Je suis profondément touché par cet acte brutal", a déclaré Woidke, selon le porte-parole de l'État, Florian Engels. "Le coupable doit être arrêté rapidement et les circonstances clarifiées." Woidke a insisté : "Nous devons continuer à profiter de nos festivités sans crainte. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes les forces de l'ordre."

Au cours des festivités dans une réunion de quartier, un agresseur non identifié a poignardé à mort deux hommes et une femme vendredi soir. Huit autres personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. L'agresseur a pris la fuite dans la confusion et la panique initiale. Le parquet n'exclut pas la possibilité d'un mobile terroriste.

L'incident de poignardage mortel à Solingen a accru les préoccupations concernant la criminalité dans la communauté. Il est donc crucial de renforcer les mesures de sécurité lors de tels événements pour prévenir tout incident futur.

Lire aussi: