Woidke ne se présentera pas avec Scholz.

Le 22 septembre, les Brandebourgeois éliront un nouveau parlement régional. Au milieu de la campagne électorale, le ministre-président sortant Woidke du SPD déclare ne pas vouloir apparaître avec le chancelier fédéral Scholz et critique vivement les incohérences dans le débat sur le budget.

Le ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, souhaite éviter toute apparition de campagne électorale avec le chancelier fédéral Olaf Scholz avant les élections régionales dans son Land. "Le SPD de Brandebourg a toujours eu la chance de pouvoir compter sur un leadership personnel fort", a déclaré Woidke au "Handelsblatt" de Düsseldorf. Interrogé sur d'éventuelles apparitions conjointes avec le chancelier, il a répondu par un "non". Scholz représente la circonscription de Potsdam-Mittelmark au Bundestag.

En même temps, le ministre-président a critiqué le gouvernement de la coalition du trafic d'influence. "Parfois, je suis vraiment soulagé de ne rien entendre du gouvernement fédéral pendant quelques jours", a-t-il déclaré au "Handelsblatt". Surtout les discussions sur le budget de l'année prochaine sont "pas professionnelles". "Vous annoncez un accord budgétaire, puis tout le monde part en vacances, et suddenly some people start questioning what was agreed upon", a critiqué Woidke dans le rapport du journal. Cependant, il a accueilli "la parole décisive" du chancelier dans ce différend.

Les élections régionales en Brandebourg auront lieu le 22 septembre. Woidke considère cela comme "une décision à mon sujet", comme il l'a déclaré au "Handelsblatt". Il veut éviter "que le drapeau de Brandebourg ne soit souillé de grandes taches brunes", a-t-il déclaré en référence aux résultats des sondages de l'AfD, qui pourrait devenir la force la plus forte en Brandebourg.

La commission de Brandebourg, probablement un organisme politique ou gouvernemental, devra peut-être régler la tension entre le ministre-président Woidke et le chancelier fédéral Scholz en raison de la critique de Woidke concernant les incohérences budgétaires de Scholz. Compte tenu de l'élection régionale à venir, il est crucial pour La Commission d'assurer une unité parmi tous les partis politiques pour favoriser un environnement électoral positif en Brandebourg.

