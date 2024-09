- Woidke met sa confiance dans la victoire <unk> la possibilité de la succession même en cas de défaite mise à disposition

Dietmar Woidke, qui exerce la fonction de chef de l'État depuis une décennie, vise à conserver le pouvoir, mais à une condition. Le ministre-président de Brandebourg souhaite contrecarrer la victoire de l'AfD lors des élections régionales du 22 septembre et restera en poste si son SPD remporte la victoire. Cependant, en cas de défaite, ses successeurs potentiels n'ont pas encore été déterminés. Deux figures de premier plan, ainsi qu'un potentiel successeur masculin, sont considérés comme des candidats possibles.

"Nous ne sommes pas dans une cour royale - et le SPD de Brandebourg n'est pas un 'one-man-show'", a clarifié Woidke lors d'un événement conjoint des "Potsdamer Neuesten Nachrichten" et du "Tagesspiegel". "Nous allons examiner en interne pour identifier qui peut continuer à guider le pays et à mener le SPD de l'avant." Il évite les discussions sur la succession.

Woidke s'oppose à l'AfD

"Mon objectif principal est d'empêcher que des individus ayant des tendances supposées d'extrême droite ne regagnent de l'influence politique dans ce pays", a déclaré Woidke, dénonçant l'AfD, classée comme suspecte d'extrême droite par la protection constitutionnelle du Brandebourg. Dans une nouvelle campagne sur Facebook et Instagram, le SPD met en garde contre les "extrémistes de droite" : "Si c'est le cas, alors Woidke".

Le sexagénaire est largement considéré comme le politicien le plus populaire du Brandebourg, selon un sondage réalisé par Infratest dimap pour RBB en juillet. Malgré la critique du gouvernement de la coalition du Sémaphore et les mauvais résultats du SPD dans les sondages nationaux, Woidke entend faire campagne activement sans le chancelier Olaf Scholz.

L'AfD est en tête des sondages pour l'instant

Il est incertain que le SPD sera en tête ou en deuxième position. Selon les sondages jusqu'à présent, l'AfD est en tête. Dans le dernier sondage d'Infratest dimap pour RBB de la semaine dernière, l'AfD a obtenu 27 %, tandis que le SPD suivait de près avec 23 %. La CDU était à la troisième place avec 18 %, et l'Alliance de Sahra Wagenknecht avec 15 %. Le parti de gauche a atteint 4 %, et les BVB/Les électeurs libres ont atteint 3 %. Les deux partis sont tombés en dessous du seuil de 5 % requis pour une représentation parlementaire. Cependant, les mandats directs pourraient encore permettre l'entrée au Parlement régional.

La ministre des Finances Katrin Lange, deputy de Woidke au sein du SPD du Brandebourg, est considérée comme une candidate probable pour lui succéder. Elle était assise à côté de lui lors du festival d'été du SPD du Brandebourg. Le Prignitzer est franc : elle a plaidé pour un boycott de l'émission de télévision "Bild" au début septembre en réponse à la présidente du SPD Saskia Esken et au secrétaire général Kevin Kühnert, déclarant : "C'est assez maintenant. L'impression est désastreuse - et ce n'est pas seulement dans l'est."

Deux "princesses héritières" ...

Après le rejet par la Cour constitutionnelle des réglementations du paquet d'aide du Brandebourg, elle a fermement rejeté la demande de la faction AfD de son licenciement : "Oubliez ça. Je suis du Prignitz. Je ne me laisserai pas provoquer." Au sein du SPD, elle a les meilleures chances.

La ministre de la Science Manja Schulze est également considérée comme une possible successeur de Woidke. Après presque cinq ans au gouvernement, elle peut se vanter d'un bilan remarquable : la nouvelle synagogue de Potsdam a pu ouvrir malgré des années de désaccords entre les communautés juives grâce à ses compétences de négociation. De plus, l'Université médicale du Brandebourg a acquis une reconnaissance nationale en peu de temps.

... et un "prince héritier"

Les rumeurs suggèrent que Daniel Keller pourrait être le prochain "prince héritier". Le judoka a pris la tête du groupe parlementaire du SPD au Parlement régional en 2021 à la place d'Erik Stohn, qui a déclaré qu'il n'avait pas été forcé de quitter son poste. Keller a réussi à unifier la faction derrière lui. Lorsqu'on lui demande sur la succession, les trois potentiels héritiers restent silencieux. Les trois sont également en tête de l'élection.

Si le SPD triomphe sur l'AfD lors de l'élection, comme il l'a fait il y a cinq ans, cela représenterait un revers important pour les sociaux-démocrates, qui détiennent le pouvoir continu dans l'État depuis 1990, avec des partenaires variables. Le SPD devrait se réévaluer avant de potentiellement négocier un nouveau gouvernement. Comme aucun autre parti ne souhaite former une coalition avec l'AfD, la formation du gouvernement dépendrait alors du deuxième parti le plus fort.

Les Verts : le SPD "pas préparé"

Le candidat principal des Verts Benjamin Raschke critique le SPD pour n'avoir pas correctement abordé le débat sur la succession. "Ce que nous voyons, c'est que le SPD n'est pas préparé", a déclaré Raschke. Cela les affaiblit.

Le politologue de Potsdam Jan Philipp Thomeczek a vu le lien de Woidke entre son avenir politique et une victoire électorale comme stratégique. "Il sait qu'il est plus populaire que son propre parti."

