Woidke, Kretschmer et Voigt émettent une plaidoirie collective pour l'Ukraine

Après les élections en Saxe, en Thuringe et en Brandebourg, à la fois la CDU et la SPD nécessitent l'aide du BSW pour former un gouvernement. Cependant, l'alliance de la Gauche a imposé des conditions en matière de politique étrangère. En conséquence, les trois États plaident collectivement en faveur d'une initiative diplomatique.

Les dirigeants de la CDU en Thuringe et les ministres-présidents de Saxe et de Brandebourg ont exhorté l'Allemagne à renforcer ses efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit de la Russie contre l'Ukraine. "Nous voulons que l'Allemagne joue un rôle plus actif dans la diplomatie, en travaillant de manière étroite avec ses voisins et partenaires européens", ont-ils écrit dans une tribune conjointe pour le "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Les trois sont dépendants du soutien du parti de Gauche (BSW) pour former une coalition après les élections dans leurs États respectifs. En échange, le BSW exige une position contre le déploiement proposé de missiles américains plus étendus en Allemagne et un soutien à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine envahie - un cessez-le-feu que l'Ukraine rejette sur les termes de la Russie.

"Trop timide dans la poursuite de cette voie"

"Pour pousser la Russie à la table des négociations, une alliance puissante et unie est nécessaire. L'Allemagne et l'UE ont été excessivement réticentes dans la poursuite de cette voie", ont noté les trois politiques d'État. Plus l'alliance internationale est large, plus la pression est grande. "Le but est d'atteindre un cessez-le-feu et de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité fiables." Ils n'ont pas fourni de détails supplémentaires sur les termes.

Ils ont également mentionné le rôle de leurs voisins de l'Est. "En tant qu'Allemands, nous bénéficierions d'une écoute de nos partenaires de l'Est comme la Pologne et les États baltes dans ces questions fondamentales de sécurité et de paix", ont-ils écrit, sans élaborer davantage. Cependant, la Pologne et les Baltes adoptent une position considérablement plus dure envers la Russie, se sentant directement menacées sur le plan militaire en raison de leurs expériences passées.

L'Allemagne devrait également se concentrer sur son armement défensif, ont argumenté les ministres-présidents et le dirigeant de la CDU. "Cela ne peut être réalisé que depuis une position de force, comme à l'époque de la guerre froide. Les plans pour le déploiement de missiles de moyenne portée dans les États fédéraux de l'Ouest auraient dû être plus largement discutés", ont-ils déclaré. La force militaire n'est efficace que lorsqu'elle est combinée à une diplomatie stratégique.

Seul un ordre international basé sur des règles garantit la liberté. "C'est notre responsabilité, en tant que politiques d'État, de protéger et de promouvoir cette liberté et cet ordre. Aucune coopération politique d'État n'y changera rien."

