- Woidke critique Faeser lors de la discussion sur les déportations

À la suite de la tragédie de Solingen, le président du Land de Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), prend ses distances avec la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), dans le débat sur les expulsions. "Je trouve les remarques de Faeser inappropriées", a commenté Woidke à propos de sa camarade de parti auprès du "Tagesspiegel" (mercredi). "Ça ne contribue pas à se pointer du doigt. Tout le monde doit travailler ensemble." Il ne voyait aucun progrès réalisé par la loi fédérale pour les expulsions plus rapides. "La politique migratoire de l'Allemagne au cours de la dernière décennie doit être réexaminée."

Faeser souligne la responsabilité des États

Faeser considère que les États sont responsables d'une expulsion plus cohérente de ceux qui en sont dignes. "D'un point de vue juridique, nous avons établi des fondations comprehensives pour plus d'expulsions, afin que ceux qui en sont dignes ne puissent plus éviter l'expulsion", a déclaré la politicienne du SPD aux journaux du groupe de médias Funke. "Ce qui est le plus important, c'est que les nouveaux pouvoirs et réglementations soient mis en œuvre sur le terrain par les États."

Vendredi, trois personnes ont été tuées et huit blessées, dont quatre grièvement, lors d'un festival urbain à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le principal suspect est un Syrien de 26 ans actuellement en détention. L'homme était destiné à être expulsé en Bulgarie l'an dernier, mais cela n'a pas eu lieu.

Le Landtag de Brandebourg se réunira en séance extraordinaire jeudi, à la demande du groupe parlementaire d'AfD, pour discuter des suites de l'acte. Le débat sur les conséquences coïncide avec la campagne électorale : un nouveau Landtag sera élu en Brandebourg le 22 septembre.

Stübben critique la loi sur les expulsions

Le ministre de l'Intérieur Michael Stübben (CDU) a répété sa critique du gouvernement fédéral. La loi conçue pour accélérer les expulsions rend encore plus difficile en pratique l'expulsion de ceux qui en sont dignes, a déclaré Stübben au "Tagesspiegel". Il préside actuellement la Conférence des ministres de l'Intérieur.

Le Bundestag a adopté au début de l'année un durcissement législatif pour faciliter les expulsions. La durée maximale de détention en attente d'expulsion a été portée de 10 à 28 jours. Les fonctionnaires peuvent également entrer dans d'autres pièces des logements collectifs en plus de la pièce de la personne devant être expulsée.

