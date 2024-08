- Woidke a exprimé des critiques à l'encontre du ministre de l'Intérieur lors des discussions sur les déportations.

À la suite de l'attaque de Solingen, le ministre-président du Brandebourg de l'SPD, Dietmar Woidke, s'est démarqué de la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser dans le débat sur les expulsions. Woidke a considéré l'appel de sa collègue de parti aux États pour des expulsions accrues comme "inopportun". "Il n'est pas utile de se pointer du doigt. Chacun doit apporter sa contribution", a déclaré Woidke au "Tagesspiegel". Il ne perçoit aucune amélioration de la loi fédérale pour des expulsions plus rapides. "La politique migratoire de l'Allemagne des dix dernières années doit être mise en accusation."

Séance parlementaire extraordinaire

Vendredi, trois personnes ont trouvé la mort et huit ont été blessées lors d'une attaque au couteau lors d'un festival de la ville de Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le présumé auteur, un Syrien de 26 ans, a été arrêté depuis. L'individu devait être expulsé en Bulgarie l'année dernière mais ne l'a pas été.

Le Parlement du Brandebourg se réunira en séance extraordinaire jeudi à la demande du groupe parlementaire AfD pour débattre des conséquences de l'incident. La discussion sur les conséquences coïncide avec la campagne électorale : un nouveau Parlement sera élu dans le Brandebourg le 22 septembre.

Faeser accuse les États

Faeser rend les États responsables d'une expulsion plus cohérente de ceux qui en sont dignes. "Sur le plan juridique, nous avons déjà créé les conditions pour plus de départs, afin que ceux qui en sont dignes ne puissent plus éviter l'expulsion", a déclaré la politicienne de l'SPD au groupe de médias Funke. "Le facteur clé pour le succès est la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs et réglementations au niveau local dans les États."

Le Bundestag a renforcé les lois au début de l'année pour faciliter les expulsions. La durée maximale de détention pour le départ a été prolongée de 10 à 28 jours. Les officiers peuvent également entrer dans des pièces supplémentaires dans les logements communaux, ainsi que dans la pièce de la personne à expulser.

Le ministre de l'Intérieur critique la loi fédérale

Le ministre de l'Intérieur du Brandebourg, Michael Stübgen (CDU), qui préside la Conférence des ministres de l'Intérieur, a de nouveau critiqué le gouvernement fédéral. La loi conçue pour accélérer les expulsions rend encore plus difficile en pratique l'expulsion de ceux qui en sont dignes, a déclaré Stübgen au "Tagesspiegel".

"Nous avons besoin d'accords de déportation avec les pays d'origine, de contrôles à long terme à nos frontières et de contacts diplomatiques avec la Syrie et l'Afghanistan", a déclaré Stübgen. "Cependant, il est crucial que personne ne soit autorisé à entrer dans notre pays aux frontières allemandes qui vient d'un pays tiers sûr."

Environ 780 départs en 2024

Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 4 000 étrangers dans le Brandebourg doivent quitter le pays, mais la plupart ne peuvent être expulsés. L'année dernière, environ 780 personnes sont parties, principalement de manière volontaire. Au cours des six premiers mois de 2024, il y a eu environ 450 départs. Cependant, dix fois plus de personnes sont arrivées en même temps, a déploré le ministre.

Le président du parti FDP du land, Zyon Braun, a accusé le gouvernement de l'État rouge-noir-vert d'entraver des réglementations plus strictes au niveau fédéral. "Le gouvernement de l'État a constamment saboté l'extension des pays d'origine sûrs aux États du Maghreb au Bundesrat", a-t-il critiqué à titre d'exemple.

La séance extraordinaire du Parlement du Brandebourg pourrait inclure des discussions sur le renforcement des mesures de sécurité lors d'événements publics tels que les festivals de la ville, afin d'empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Malgré les appels de Faeser pour des expulsions plus cohérentes, Dietmar Woidke de l'SPD a suggéré que chacun, y compris le gouvernement fédéral, devrait contribuer à résoudre le problème.

