Pour moins de 600 euros par an, vous pouvez voler autant que vous le souhaitez – cela semble être un rêve de voyage attrayant pour de nombreuses personnes, en mettant de côté le problème environnemental pour un instant. C'est pourquoi il y a une grande excitation autour de la dernière initiative du secteur des compagnies aériennes low-cost : le transporteur hongrois Wizzair lance le pass "All You Can Fly". Pour 599 euros, les passagers peuvent voyager d'un point à un autre sans restriction pendant un an. Cela semble être une offre fantastique, n'est-ce pas ? À première vue. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement ? Puis-je vraiment voler vers n'importe quelle destination ? Qu'y a-t-il comme piège ? Commençons par répondre aux principales questions sur cette proposition attrayante.

Que comprend le nouveau plan de vol illimité de Wizzair ?

Le pass offre aux passagers la liberté de prendre autant de vols chez Wizzair qu'ils le souhaitent pendant un an. Selon le site Web de Wizzair, presque tous les 780 aéroports dans 53 pays sont disponibles, à condition qu'il y ait des sièges vacants. Les vols peuvent être réservés dans une fenêtre de 72 heures avant le départ, ce qui permet généralement d'obtenir des places de dernière minute. Il n'y a pas de garantie d'obtenir le vol souhaité.

Quels frais supplémentaires dois-je prévoir ?

Les 599 euros indiqués sont le prix de base. Des frais supplémentaires de 9,99 euros seront facturés pour chaque réservation. Les bagages à main et enregistrés doivent être réservés séparément pour chaque vol si nécessaire. Seule une petite valise mesurant au maximum 40 x 30 x 20 cm peut être emportée gratuitement.

Quelles sont les choses à garder à l'esprit lors de la réservation ?

Une fois qu'un vol est réservé avec le tarif forfaitaire, il doit être pris – les vols ne peuvent pas être annulés. Si trois vols sont manqués, Wizzair se réserve le droit d'annuler le tarif forfaitaire et d'imposer une pénalité contractuelle égale au montant du voucher. Cela est mentionné dans les conditions de service. Le nombre d'abonnements est également limité – actuellement à 10 000. C'est pourquoi le pass n'est actuellement pas disponible.

Pour qui le plan de vol illimité est-il réellement avantageux ?

Les personnes qui aiment voyager à l'improviste, sont flexibles quant à leur destination et ont peu de bagages pourraient trouver le tarif forfaitaire intéressant. Étant donné qu'il s'agit généralement de sièges de dernière minute avec ce tarif, c'est une stratégie risquée pour les couples ou les familles – il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de sièges pour tout le monde à bord finalement. Le chercheur en tourisme Jürgen Schmude résume l'offre dans une interview accordée au stern comme suit : "Le pass 'All You Can Fly' est, selon moi, une opération de marketing qui ne intéresse finalement que quelques personnes – à savoir celles pour lesquelles le réseau de vols de Wizzair est pertinent." Et, selon l'expert, cela ne concurrence pas des prestataires comme Lufthansa ou Ryanair.

Y a-t-il des offres similaires chez d'autres prestataires ?

Pour l'instant, il n'y a pas d'offres comparables chez les concurrents. Selon Schmude, cela restera ainsi pour plusieurs raisons. L'expert affirme : "Compte tenu de la crise climatique, un tel pass est indéniablement un message erroné." De plus, les prix devraient être considérablement plus élevés pour un réseau de routes plus large. Schmude conclut : "Je suis plutôt convaincu que cela restera une action unique et n'entraînera pas une 'révolution' dans l'industrie aérienne."

