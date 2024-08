- Wittmann s'engageait dans des discussions sur la table du physiothérapeute.

La plupart des discussions que Sabrina Wittmann a eues avec le gentil Jannik Mause à Ingolstadt se déroulaient généralement sur une table de physiothérapie. Lors de son intérim en tant qu'entraîneur de FC Ingolstadt à la fin de la saison précédente, l'attaquante était blessée et devait se reposer. "Ce étaient des discussions agréables", se souvient-elle, car Mause est simplement "une personne très gentille".

Puis, en tant que meilleur buteur de la saison en 3ème division de football, il est passé à 1. FC Kaiserslautern et est revenu en Haute-Bavière avec un grand bang. Et quel retour ! L'attaquant a été le héros du match pour Kaiserslautern avec un doublé (3ème minute, 35ème) dans une victoire 2:1 (2:0) lors du premier tour de la Coupe DFB devant 11 665 spectateurs. "Nous savions qu'il sait où est le but", a admis Wittmann après le match.

Occasion en or à portée de main

Les "Diables rouges", qui avaient perdu contre Bayer Leverkusen (0:1) en finale de la Coupe DFB en mai, ont joué un premier temps solide et avaient l'occasion de mener 3:0 ou 4:0. Cependant, Pascal Testroet a eu une occasion en or de mettre les Schanzers en tête dès le début. Mais l'attaquant semblait choqué et a manqué face au but de Julian Krahl.

"Chaque but manqué en début de match est décevant", a admis Wittmann, qui était maintenant l'entraîneur à temps plein à Ingolstadt pour cette saison et faisait ses débuts sur la grande scène de la Coupe. Les Schanzers étaient plutôt défensifs, surtout en première mi-temps, tandis que les invités mettaient la pression et marquaient des buts.

Phases finales intenses

Le match a pris un tour différent avec le carton jaune-rouge de Jan Gyamerah de Kaiserslautern (49ème). La défense des invités a tenu longtemps, mais le but de Ryan Malone (88ème) est arrivé trop tard. Mause a dû faire face à de nombreux visages familiers après les phases finales intenses.

Il a dit qu'il ne se sentait pas coupable d'avoir marqué deux buts, "mais c'est une drôle de sensation" de marquer contre son ancienne équipe. Ses anciens collègues lui avaient déjà fait des blagues lorsque le tirage au sort du premier tour a été effectué en juin. "Avant, je devais supporter les blagues, maintenant je peux en faire", a dit le joueur de 26 ans en riant.

Que retire Ingolstadt de ce match ?

L'entraîneur de Kaiserslautern, Markus Anfang, était satisfait de la première apparition de Mause depuis son transfert. "Il a bien joué. Il a un don pour marquer", a dit Anfang.

Pour l'équipe d'Ingolstadt, c'est retour à l'action de la 3ème division le samedi prochain avec une ambiance de Coupe. L'équipe de Wittmann affrontera le demi-finaliste de la saison dernière, 1. FC Saarbrücken. Que peuvent-ils apprendre de ce match ? "Nous avons fait un pas en avant contre un opposant

