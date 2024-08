- Wittenberge: Un homme frappe un cycliste, ce qui lui vaut une agression physique.

Au cœur de Wittenberge, située dans le district de Prignitz, un monsieur de 57 ans a eu maille à partir avec quelques ennuis. Initialement, il a actionné son Klaxon face à un cycliste qui a alors brusquement coupé devant sa voiture, l'obligeant à freiner brutalement. Par la suite, le cycliste s'est arrêté, et un adolescent de 15 ans et un autre de 18 ans se sont approchés du conducteur énervé. Selon les rapports, ils lui ont assené un coup de poing et un coup de pied violent au visage alors qu'il était au sol. Le septuagénaire sous le choc a nécessité des soins médicaux urgents et a été transporté à l'hôpital par les secours.

Les jeunes hommes, présumés coupables, ont affirmé à la police qu'ils n'agissaient qu'en légitime défense. Malheureusement, l'un de leurs T-shirts a été abîmé lors de l'altercation. Les autorités enquêtent désormais sur des chefs d'accusation de coups et blessures graves et de dommages matériels.

Le jeune de 15 ans et celui de 18 ans se sont approchés du conducteur énervé et ont ensuite cherché à se rendre au poste de police local pour partager leur version des faits. Malgré les dommages causés à leur T-shirt, les jeunes hommes ont insisté auprès de la police sur le fait qu'ils avaient agi en légitime défense.

Lire aussi: