Wissler et Schirdewan annoncent leur départ ou démission.

Les dirigeants de La Gauche, Janine Wissler et Martin Schirdewan, ont décidé de démissionner. Ils ne brigueront pas un nouveau mandat lors du congrès du parti en octobre, comme annoncé. Ils ont partagé cette décision avec le reste de l'exécutif du parti lors d'une réunion. Wissler dirige La Gauche depuis février 2021, initialement aux côtés de Susanne Hennig-Wellsow. Schirdewan a pris la tête en tant que co-président en juin 2022.

"Je n'ai pas pris cette décision à la légère et j'y ai longuement réfléchi", a expliqué Wissler. "Je sens un besoin de renouvellement dans certaines parties du parti." La Gauche dispose maintenant de suffisamment de temps jusqu'au congrès du parti mi-octobre "pour un processus transparent et pour que le parti forme son opinion interne sur les candidats potentiels".

Schirdewan a également mentionné qu'il n'avait pas pris cette décision à la légère. "Cela mûrissait en moi après de nombreuses réflexions ces dernières semaines", a-t-il déclaré. "Je crois que notre parti a besoin de nouvelles idées et d'enthousiasme dans la situation actuelle pour impulser les changements nécessaires", a ajouté Schirdewan.

Le besoin de changements a également été souligné par le départ de l'Alliance pour le Progrès et la Justice (BSW). Sahra Wagenknecht, ancienne présidente du groupe parlementaire, a fondé le BSW à l'automne 2023 et a quitté La Gauche avec ses partisans. Cela a également entraîné la dissolution du groupe parlementaire de La Gauche au Bundestag, car les membres restants ne satisfaisaient plus le nombre requis pour un statut de faction. Depuis, il y a deux groupes au Bundestag : La Gauche et le BSW.

En regardant en arrière, Wissler souhaitait que le départ du BSW soit intervenu plus tôt. "Avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, je crois que la séparation aurait dû être poursuivie beaucoup plus tôt", a déclaré Wissler dans le magazine en ligne du parti. "Malheureusement, je ne peux pas dire que nous n'aurions pas pu voir cela venir."

Wissler a admis que des individus avaient mis en garde contre les développements ultérieurs "de nombreuses années auparavant". "Je partageais complètement la critique substantielle de Wagenknecht et de ses partisans, mais j'ai sous-estimé la menace pour le parti à l'époque", a-t-elle admis.

