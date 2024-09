Wissing préconise une stratégie globale de restauration des chemins de fer.

Le ministre des Transports Volker Wissing a appelé à des transformations majeures chez Deutsche Bahn, promettant une surveillance étroite des objectifs de l'entreprise publique. "Des changements urgents sont nécessaires à la fois dans les secteurs financier et organisationnel", a déclaré Wissing.

Il a chargé Deutsche Bahn de proposer une stratégie de restructuration pour améliorer les performances opérationnelles. L'entreprise a élaboré une telle stratégie, qui sera présentée au conseil de surveillance dans les plus brefs délais. Le conseil de surveillance examinera et approuvera ensuite cette stratégie lors de sa prochaine réunion.

"Deutsche Bahn doit alors proposer rapidement un plan pour mettre en œuvre cette stratégie de restructuration", a déclaré Wissing. Il s'attend à ce que la compagnie ferroviaire mette en œuvre cette stratégie "avec un soin et une diligence méticuleux". Le rapport intermédiaire de la compagnie ferroviaire a révélé d'importantes opportunités d'amélioration. "Presque tous les grands secteurs d'activité de DB AG sont déficitaires, avec DB Cargo et DB Long-Distance, qui génère normalement des profits, étant particulièrement touchés", a déclaré Wissing.

Il est clair que les améliorations de l'infrastructure à elles seules ne suffiront pas à conduire la compagnie ferroviaire vers la prospérité. "Par conséquent, nous devons également plaider pour des mesures opérationnelles", a souligné le ministre des Transports. Il a demandé à la compagnie ferroviaire de s'attaquer à sept domaines clés et de proposer des stratégies pour chacun d'entre eux. Les principaux domaines d'attention sont l'amélioration de la ponctualité, la simplification des structures de gestion et l'élaboration d'une stratégie pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes.

Le ministère de Wissing a également mis l'accent sur l'amélioration de l'efficacité des trains longue distance, la réévaluation des investissements en dehors de la rénovation de l'infrastructure, l'amélioration de la fiabilité de la planification et de l'efficacité des processus chez DB Infrago, et l'augmentation de la numérisation des opérations. "Deutsche Bahn doit rapidement revenir sur la voie de la fiabilité", a exigé Wissing. "Nous nous attendons à ce que Deutsche Bahn atteigne une performance mondiale de premier plan en matière de ponctualité à long terme".

Dans le domaine de l'administration, un déséquilibre est apparu entre le personnel concentré sur les opérations et ceux gérant l'administration. "Deutsche Bahn doit donc augmenter sa productivité et réduire les coûts de fonctionnement", a exigé Wissing. Cependant, il ne s'agit pas de se séparer du personnel opérationnel. Le gouvernement fédéral souhaite également que les investissements en dehors de la rénovation de l'infrastructure, tels que l'achat de trains, soient réévalués. "Ici, plus d'attention doit être accordée à la normalisation et à l'efficacité des coûts". Une stratégie de gestion des risques pour le changement climatique est également nécessaire.

