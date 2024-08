- Wissing: le chemin de fer devient plus résistant aux intempéries

Le récent lancement de la rénovation complète a rendu la Riedbahn moins vulnérable aux conditions météorologiques extrêmes, selon le ministre fédéral des Transports Volker Wissing. "Nous avons un temps différent maintenant qu'en 1960, donc il est crucial que nous adaptions les systèmes de drainage sur la voie ferrée pour gérer de plus grandes quantités de fortes pluies", a déclaré le politique FDP à l'agence de presse allemande dans une interview éditoriale à Mayence.

"C'était un problème lors du championnat d'Europe de football 2020", a déclaré Wissing. "Ce n'était pas seulement un équipement défectueux, mais aussi les conséquences des événements de fortes pluies qui ont entraîné l'arrêt des trains."

Opération sur une artère principale

La Riedbahn est une ligne entre Francfort et Mannheim. Selon les chemins de fer, c'est l'un des corridors les plus fréquentés du pays, connu pour ses nombreuses perturbations. Maintenant, c'est la première des 41 lignes à subir une rénovation complète d'ici 2031. Environ 70 kilomètres de la Riedbahn seront modernisés, y compris les voies, les caténaires, les signaux, les aiguillages, les ponts et les gares.

"Les chemins de fer ont une grande occasion de montrer leurs capacités avec cette rénovation", a déclaré Wissing à dpa. La rénovation de la Riedbahn a pris environ un an et demi de préparation. "C'est comme opérer sur une artère principale. Vous devez créer des bypass et organiser la circulation de remplacement. L'infrastructure que j'ai trouvée en tant que ministre des Transports était dans un mauvais état. Maintenant, nous construisons 70 kilomètres de voie ferrée en temps record - cela prenait auparavant six à huit ans pour un tel projet."

"Malgré les améliorations, les conditions météorologiques extrêmes posent toujours des défis aux opérations de la Riedbahn, comme en témoignent les perturbations lors du championnat d'Europe de football 2020 en raison de fortes pluies."

"Given the increased frequency and intensity of extreme weather events, it's essential to continue investing in infrastructure updates and adaptations to ensure the Riedbahn's resilience in the face of these challenges."

