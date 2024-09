Winterkorn fait preuve d'un comportement positif, dévoile une déclaration

La crise historique de Volkswagen refait surface avec des termes comme les moteurs diesel, la fonction acoustique et la manipulation logicielle. Neuf ans après le scandale des émissions, Martin Winterkorn, ancien PDG, est maintenant jugé comme accusé. Le tribunal correctionnel de Brunswick examinera son rôle en tant que dirigeant de Volkswagen entre 2007 et 2015. Il est prévu qu'il fasse une déclaration lors de la deuxième journée du procès.

"Je tiens le coup aujourd'hui", a déclaré Winterkorn avant le début du procès. Malgré les signes visibles de multiples interventions chirurgicales, l'ancien homme le plus riche du pays a fait preuve de courage, à la fois en public et dans la salle d'audience. Son avocat, Felix Dorr, a annoncé la position de Winterkorn, déclarant : "Notre client nie fermement les accusations portées contre lui". Dorr a exprimé sa confiance en obtenant un verdict favorable pour leur client. La défense innocent Winterkorn, affirmant qu'il n'a ni trompé ni causé de préjudice.

Allégations de fraude, manipulation du marché et parjure

Le scandale "Dieselgate", impliquant la manipulation des émissions dans des millions de véhicules Volkswagen, a éclaté en septembre 2015. Les autorités environnementales américaines et les chercheurs ont découvert le logiciel de tricherie, soit en tant que fonction acoustique ou logique de commutation. Ce scandale a coûté à Volkswagen plus de 32 milliards d'euros rien que pour les frais de litige. Winterkorn a démissionné peu après les révélations, mais a maintenu son innocence dans l'affaire.

Dans ce procès, Winterkorn est accusé de fraude commerciale, de manipulation du marché et de parjure. L'accusation l'accuse d'avoir trompé les acheteurs de véhicules sur les vraies caractéristiques des voitures, tout en omettant intentionnellement d'informer le marché des capitaux sur les risques potentiels de sanctions financières importantes pendant les jours critiques de septembre 2015. En 2017, il aurait fourni un faux témoignage devant le comité d'enquête parlementaire allemand. La présomption d'innocence reste en vigueur.

Selon l'accusation de Brunswick, Winterkorn avait connaissance de la manipulation des émissions bien plus tôt qu'il ne l'a initialement affirmé. Avec la première inculpation, il a été allégé que Winterkorn avait été informé de l'utilisation de logiciels illicites aux États-Unis dès mai 2014. La lecture seule des premières allégations de fraude a pris presque une heure et demie.

Différents jugements, amendes et règlements ontabouti à la controverse "Dieselgate" chez Volkswagen. Cependant, l'affaire "Dieselgate" et sa complexe histoire restent obscures jusqu'à présent. Un important procès pour fraude impliquant quatre autres anciens responsables et ingénieurs de VW s'est conclu sans apporter de nouvelles informations substantielles après trois ans de procédures en 2018.

Au départ, Winterkorn était prévu pour être jugé en 2021. Cependant, son procès a été séparé pour des raisons de santé. Le tribunal régional a maintenant programmé 89 dates de procès, jusqu'en septembre 2025. En supposant un verdict contre Winterkorn dans ce délai, cela ferait presque dix ans jour pour jour depuis que le scandale diesel a éclaté. La complexité des procédures soulève des questions sur les preuves qui seront présentées.

L'accusation allègue que Winterkorn a trompé les acheteurs de véhicules et a negligemment omis d'informer le marché des capitaux sur les sanctions potentielles pendant le scandale "Dieselgate" en septembre 2015. La Commission, en tant que corps dirigeant de Volkswagen, est censée examiner de près le rôle de Winterkorn dans ces événements pendant le procès.

