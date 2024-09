Winona Ryder raconte son expérience de détention policière

Dans les années 1990, Winona Ryder était une jeune actrice renommée à Hollywood, remportant de nombreux prix et fréquentant des co-stars comme Johnny Depp et Matt Damon. Cependant, sa vie a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a été prise la main dans le sac en train de voler.

Dans une interview honnête des années plus tard, Ryder a réfléchi à la façon dont sa carrière a chuté après son arrestation. Parlant à Esquire, elle a admis : "Ça a eu un impact massif."when asked how she coped, she simply replied, "I guess I just checked out."

Faisant face à des chefs d'accusation pour avoir prétendument volé 5 500 dollars de marchandises dans un magasin de Beverly Hills, Ryder a été reconnue coupable de vol qualifié et de vol à l'étalage en 2002. La cour lui a infligé une période de probation de trois ans, une amende et des travaux d'intérêt général. Elle a dit adieu à Hollywood et s'est installée à San Francisco.

Au début, elle pensait avoir commis une erreur bénigne, principalement un problème de paperasse. Mais lorsque la perspective d'une peine de prison est apparue, elle a été prise de court. "J'étais vraiment confuse," se souvient-elle. "Je me suis dit : 'De quoi parlez-vous?'"

"La pause dont j'avais désespérément besoin"

Admettant qu'elle avait besoin d'une pause, Ryder a utilisé son temps loin des projecteurs pour observer les changements dans l'industrie. Elle a été choquée par les commentaires en ligne virulents visant les jeunes actrices. "J'étais vraiment surprise par le changement de ton," a-t-elle déclaré. "Il semblait y avoir un glissement dans les normes et les récompenses au sein de l'industrie."

Dans une interview accordée à Net-A-Porter en 2016, Ryder a confessé que son congé hollywoodien était exactly ce dont elle avait besoin. "J'en avais besoin," a-t-elle admis. "Sur un plan psychologique, je devais être prête à m'arrêter." Bien qu'elle n'ait pas commis un crime horrible, son arrestation lui a fourni le temps précieux dont elle avait besoin pour se reconnecter avec ses racines à San Francisco et explorer de nouvelles passions.

Winona Ryder est revenue sur la scène cinématographique en 2006, apparaissant dans des rôles secondaires. Son dernier film, "Beetlejuice Beetlejuice," est maintenant en salle dans le monde entier. Le film a eu sa première mondiale au Festival international du film de Venise mercredi.

Après l'incident de vol, la carrière de Ryder a connu une baisse significative, faisant de la première du film "Beetlejuice Beetlejuice" une occasion de faire son comeback pour prouver sa valeur une fois de plus. Malgré les accusations de vol, Ryder a vu l'interruption hollywoodienne comme "la pause dont j'avais désespérément besoin" pour se reconnecter avec ses racines et explorer de nouvelles passions.

