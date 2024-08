- Winona Ryder est connue pour son plaidoyer contre le harcèlement sexuel.

Actrice Winona Ryder pense que son statut de célébrité l'a protégée des harcèlements intenses pendant ses jeunes années d'actrice. Dans une interview accordée au magazine pour hommes "Esquire", la quinquagénaire a admis : "J'ai rencontré quelques individus problématiques qui n'hésitaient pas à me harceler sexuellement sans vergogne."

En repensant à ses 20 et 30 ans, Ryder exprime sa gratitude pour sa notoriété, suggérant que sa situation aurait peut-être été moins rude si elle avait été une actrice inconnue. Cependant, elle se demandait souvent si elle pouvait se permettre de remettre en question ce comportement "absolument répugnant".

Ryder est devenue célèbre adolescente et a joué dans la comédie d'horreur de Tim Burton "Beetlejuice" en 1988. Elle doit reprendre son rôle dans la suite "Beetlejuice Goes Again", prévue pour sortie en salles allemandes le 12 septembre. Elle est rejointe par Michael Keaton, qui reprend son rôle de poltergeist aux cheveux verts.

