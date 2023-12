Wimbledon veut enseigner le tennis à son public. Heureusement, il existe une application pour cela

Il ne s'agit pas d'un affront : tout le monde ne peut pas être un pro en fauteuil.

"Il y a quelques années, nous avons effectué des recherches qui nous ont permis de constater que la plupart des personnes qui s'intéressent à Wimbledon ne sont en fait pas des amateurs de tennis à longueur d'année", explique Alexandra Willis, directrice du marketing et de la communication au All England Club, qui accueille le tournoi.

Ce que nous avons entendu de manière anecdotique, c'est que "j'ai entendu parler de quelques grands joueurs, mais je n'ai pas entendu parler de beaucoup d'autres" et que "tout cela semble un peu confus et déconcertant"", ajoute-t-elle.

C'est compréhensible. Le tennis vit une époque où le jeu masculin et, dans une certaine mesure, le jeu féminin ont été définis par un petit quota de joueurs dominants à la longévité de carrière étonnante.

Pour combler ce manque de connaissances, le All England Club s'est associé à IBM pour utiliser l'intelligence artificielle (IA) et le big data afin de stimuler l'engagement des fans - et tenter de prédire tous les vainqueurs de match dans la foulée.

Pensez à Moneyball, mais à destination des supporters.

Dans le cadre de la fonction "Match Insights with Watson" sur l'application Wimbledon et Wimbeldon.com, un classement "IBM Power Index" en constante évolution a été attribué à chaque joueur, avec l'aimable autorisation d'IBM Watson, l'IA de la société pour les entreprises.

Le classement est généré par l'analyse de la forme, des performances et de l'élan des athlètes, explique Kevin Farrar, responsable des partenariats sportifs chez IBM UK & Ireland. "Parce qu'il est mis à jour quotidiennement, il permet de voir les joueurs à surveiller et d'identifier les alertes potentielles, ce qui est très intéressant pour les supporters", explique-t-il.

L'idée est d'aider les fans moins expérimentés à trouver des joueurs à suivre, "en développant leur propre fandom", dit Willis. Les utilisateurs peuvent choisir de suivre les joueurs et reçoivent des informations personnalisées au fur et à mesure de l'avancement du tournoi.

L'élément phare de Watson est l'utilisation des données pour prédire le vainqueur de chaque match. Affichée sous la forme d'un simple pourcentage de probabilité, l'IA prend la décision en s'appuyant sur des millions de points de données enregistrés avant et pendant le tournoi. Les facteurs pris en compte comprennent les résultats précédents entre les athlètes, leur forme actuelle et des détails plus précis comme le pourcentage de victoire au premier service, la fréquence des as et le pourcentage de points gagnés en retournant le premier service.

M. Farrar explique que les données du tournoi sont compilées par une équipe de "très bons joueurs de tennis" - généralement de niveau départemental ou supérieur - qui suivent chaque match à Wimbledon, avec trois statisticiens sur les courts de démonstration et un sur les courts extérieurs. Le suivi des balles et des joueurs par Hawk-Eye est également utilisé.

Cependant, toutes les données introduites dans le prédicteur ne sont pas basées sur des statistiques précises. Il est intéressant de noter que le sentiment positif ou négatif des médias est également pris en compte, en analysant des milliers d'articles de presse sur les joueurs.

L'un des indicateurs de "qui est intéressant" est "qui suscite l'enthousiasme des médias", explique Willis. "De nombreux membres des médias, en particulier dans un sport comme le tennis, où ils côtoient les joueurs semaine après semaine, ont une idée et une compréhension de la qualité du jeu des joueurs - ce genre de facteurs doux qui n'apparaissent pas nécessairement dans les (points de données structurés).

Farrar a indiqué que Watson avait prédit les résultats avec "une précision de presque 100 %" le premier jour du tournoi, mais le troisième jour a été le théâtre de la première grande surprise, lorsque la tête de série numéro 2 et favorite à 66 %, Anett Kontaveit, a été battue par Jule Niemeier, qui n'était pas tête de série, en deux sets secs.

Bien qu'employant l'une des IA les plus célèbres au monde, Willis insiste sur le fait que "ceci n'est pas destiné à être exact ou à constituer une science exacte".

Et même si Watson perd, tout le monde est gagnant, insiste M. Farrar. "C'est un sujet de discussion intéressant et cela permet d'impliquer les fans, ce qui est l'objectif principal.

"Les amateurs de sport adorent les débats. Nous leur donnons donc matière à débattre".

