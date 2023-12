William Ribeiro : Un footballeur brésilien accusé de tentative de meurtre après avoir donné un coup de pied à la tête d'un arbitre

Dans un entretien téléphonique avec CNN, Vinicius de Lourenco de Assuncao, chef de la police de Venancio Aires et responsable de la détention préventive de William Ribeiro, a déclaré que le footballeur avait été libéré de prison mardi.

Ribeiro a été arrêté après avoir attaqué l ́arbitre Rodrigo Crivellaro à la tête lors d ́un match lundi à Venancio Aires, dans l ́état du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil.

Le match entre le Sport Club Sao Paulo et Guarani-RS se déroulait dans la deuxième division de l'État du Rio Grande do Sul.

Ribeiro, qui jouait pour le Sport Club Sao Paulo, a attaqué Crivellaro au début de la seconde mi-temps.

L'arbitre Crivellaro a quitté le stade inconscient dans une ambulance et a été transporté à l'hôpital. Après quelques examens et une période d'observation, il est sorti de l'hôpital mardi.

"Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé. Mes collègues arbitres m'ont dit que je lui avais donné un carton jaune. Il m'a donné un coup de poing au visage, je suis tombé à terre, j'ai reçu des coups de pied et je me suis évanoui", a déclaré Crivellaro à une station de radio locale.

"Ce joueur a besoin d'un traitement parce qu'il est totalement hors de contrôle. Il mérite d'être arrêté pour une longue période".

L'État du Rio Grande do Sul a publié une déclaration lundi indiquant qu'il avait ouvert une enquête sur l'incident, tandis que le Sport Club Sao Paulo a déclaré qu'il avait "profondément honte" de l'agression et que le contrat de Ribeiro avait été résilié.

"Le contrat de l'athlète agresseur est sommairement résilié. En outre, toutes les mesures possibles et légales en relation avec le fait seront prises", a écrit l'équipe dans une note officielle.

Aucun avocat ne s'est présenté pour défendre Ribeiro, selon Assuncao, et l'affaire est maintenant entre les mains de l'avocat public de l'État.

Ribeiro n'a pas encore fait de commentaire public sur ses réseaux sociaux ou dans les médias brésiliens.

Source: edition.cnn.com