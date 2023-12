Will Smith fait sa première apparition lors d'une cérémonie de remise de prix depuis les Oscars 2022

M. Smith a accepté le prix Beacon lors de la remise des prix de l' Association des critiques de films afro-américains, mercredi, aux côtés du réalisateur d '"Emancipation" , Antoine Fuqua.

Après avoir remercié les acteurs et l'équipe du film, M. Fuqua a passé le micro à M. Smith.

Emancipation" a été le film le plus difficile de toute ma carrière", a déclaré M. Smith. "Il est vraiment difficile de transporter un esprit moderne à cette époque. Il est difficile d'imaginer un tel niveau d'inhumanité".

M. Smith joue le rôle d'un homme réduit en esclavage, Peter, dans le film AppleTV+, et a décrit le tournage d'une scène au cours de laquelle un autre acteur a improvisé et lui a craché dessus pendant une prise.

"C'était le deuxième jour de tournage et il faisait 40 degrés", a-t-il déclaré. "J'étais dans une scène avec l'un des acteurs blancs, nous avions notre texte et l'acteur a décidé d'improviser. Nous avons donc joué la scène. J'ai donné mon texte. Il a donné son texte. Puis il a improvisé et craché au milieu de ma poitrine. Si j'avais porté des perles, je les aurais certainement serrées. Je voulais dire 'Antoineeeeee', mais je me suis arrêtée, et j'ai réalisé que Peter n'avait pas pu appeler le réalisateur".

Smith a continué à décrire la scène.

"Nous faisons deux prises. Je fais ma réplique. Il fait sa réplique et crache à nouveau au milieu de ma poitrine. J'ai juste tenu dans ce moment, et il y avait une partie - ça me fait pleurer maintenant - il y avait une partie de moi qui était reconnaissante d'avoir pu vraiment comprendre", a déclaré Smith. Et puis, au loin, j'entends une voix, et Antoine dit : "Hé, faisons une prise sans le crachat". À ce moment-là, j'ai su que Dieu était réel".

M. Smith n'a pas assisté aux NAACP Image Awards le week-end dernier, où il a reçu le prix du meilleur acteur pour sa performance dans le film, mais il a exprimé sa gratitude sur les médias sociaux pour cette reconnaissance.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com