Will Smith démissionne de l'Académie

"Je démissionne de l'Académie des arts et des sciences du cinéma et j'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration jugera appropriées", a déclaré M. Smith dans un communiqué transmis à CNN par son attaché de presse.

Le changement prend du temps et je m'engage à faire le nécessaire pour ne plus jamais laisser la violence prendre le pas sur la raison", conclut le communiqué.

Après l'épisode embarrassant de la cérémonie des Oscars de dimanche soir, l'Académie a annoncé mercredi qu'elle avait "entamé une procédure disciplinaire" à l'encontre de M. Smith.

David Rubin, président de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, a déclaré dans un communiqué vendredi que l'organisation avait reçu et accepté la "démission immédiate" de M. Smith.

"Nous allons poursuivre nos procédures disciplinaires à l'encontre de M. Smith pour violation des normes de conduite de l'académie, avant la prochaine réunion du conseil d'administration prévue le 18 avril", a ajouté M. Rubin.

Les mesures disciplinaires prises par l'Académie comprennent la suspension ou l'expulsion, ainsi que "d'autres sanctions autorisées par les règlements et les normes de conduite", a déclaré l'organisation.

Au lieu de cela, M. Smith a volontairement quitté la célèbre organisation qui regroupe des stars du cinéma, des réalisateurs et des producteurs. En démissionnant, M. Smith ne pourra plus voter sur les films et les spectacles nommés aux Oscars chaque année. Toutefois, son travail pourra toujours être pris en considération et faire l'objet de nominations aux Oscars.

Le texte intégral de la déclaration de M. Smith est le suivant

"J'ai répondu directement à l'avis d'audience disciplinaire de l'Académie et j'accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars étaient choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste des personnes que j'ai blessées est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis et proches, toutes les personnes présentes et les téléspectateurs du monde entier. J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé d'autres nominés et lauréats de la possibilité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail extraordinaire. J'ai le cœur brisé. Je veux remettre l'accent sur ceux qui méritent l'attention pour leurs réalisations et permettre à l'Académie de revenir à l'incroyable travail qu'elle accomplit pour soutenir la créativité et l'art dans le cinéma. Je démissionne donc de l'Académie des arts et des sciences du cinéma et j'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration jugera appropriées. Le changement prend du temps et je m'engage à faire le travail nécessaire pour ne plus jamais laisser la violence prendre le pas sur la raison".

La déclaration de vendredi est de loin l'attitude la plus contrite de M. Smith dans cette affaire.

Il s'est d'abord excusé auprès de l'Académie lors de son discours télévisé d'acceptation du prix du meilleur acteur, environ quarante minutes après la gifle. Mais dans ce discours, il ne s'est pas excusé auprès de Rock.

Le lendemain, Smith s'est excusé publiquement auprès de Rock via les médias sociaux.

Mais il s'est montré beaucoup plus critique envers lui-même vendredi, qualifiant ses actions de "choquantes, douloureuses et inexcusables".

Chloe Melas de CNN a contribué à cette histoire.

