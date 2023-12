Will Ferrell et Ryan Reynolds s'essaient à la comédie musicale dans "Spirited".

Réalisé et coécrit par Sean Anders ("Daddy's Home"), avec des chansons de Benj Pasek et Justin Paul, l'équipe de "La La Land", "Spirited" a certainement un grand air de Broadway, tout en entourant astucieusement ses protagonistes (qui ne sont pas principalement connus pour leurs mouvements de chant et de danse) avec des hordes de personnes accomplies dans les deux domaines.

Le ton enjoué oscille cependant entre des clins d'œil autoréférentiels à l'incongruité des gens qui se mettent soudain à chanter et le sentimentalisme des films de vacances, alors qu'il faudrait soit s'engager plus franchement dans la satire, soit embrasser sans retenue son côté mielleux.

Ferrell incarne le fantôme du Noël présent, qui tombe sur Clint Briggs de Reynolds, un consultant en médias qui tente de transformer Noël en produit de consommation courante. Le présent l'identifie comme un candidat pour devenir leur prochain "perp", à qui l'on offre une chance de rédemption à la Scrooge. Peu importe que Clint soit décrit comme une cause perdue, ou "irrécupérable", comme il est appelé dans l'une des chansons qui chantent ce mot en boucle.

Reynolds se retrouve donc à incarner un personnage huileux que nous l'avons déjà vu jouer à maintes reprises - une variante de son côté malin-alecky de "Deadpool" - alors que Present s'efforce de l'apprivoiser, tout en s'intéressant à la meilleure employée de Clint (Octavia Spencer), qui passe plus de temps à se débattre avec sa conscience au sujet de leur travail que son patron ne le fait.

L'équipe de Present comprend également le fantôme du Noël passé (Sunita Mani) et le futur (interprété par Tracy Morgan), qui se plaint dans ses moments privés de ne pouvoir que pointer du doigt.

Si seulement "Spirited" ne continuait pas à danser sur ses propres punchlines, étant donné que les gens connaissent bien le conte de Scrooge, qui a donné lieu à des versions révisionnistes sombres (voir le film de Guy Pearce sur FX) et à des parodies plus larges comme "Scrooged". Le seul avantage, en fait, est que les tergiversations font ressortir les quelques bonnes blagues, comme celle de Present décrivant Clint comme "la combinaison parfaite de Mussolini et de Seacrest".

Ferrell (qui présente son CV de film de Noël de type "Elf") et Reynolds sont peut-être, sans surprise, plus doués pour la comédie que pour le chant et les numéros de danse énergiquement chorégraphiés, bien qu'ils soient parfaitement adéquats sur ce point, et semblent s'amuser beaucoup à le faire.

Quant à savoir si les spectateurs s'amuseront autant, c'est une autre affaire. Car en fin de compte, "Spirited" ne se distingue pas suffisamment pour se démarquer de la surabondance annuelle de films de vacances, servant de clin d'œil au passé qui est un moyen passable de tuer le temps dans le présent, mais qui n'augure probablement pas d'un grand avenir.

La première de "Spirited" aura lieu le 11 novembre dans certains cinémas américains et le 18 novembre sur Apple TV+. Le film est classé PG-13. Divulgation : ma femme travaille pour une unité d'Apple.

Source: edition.cnn.com