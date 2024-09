- Wiesmoor présente son dernier Monarch Floral

À la Fête des Fleurs de Wiesmoor, en Frise orientale, Meike Deharde a été couronnée Reine des Fleurs par la foule. Cette Wiesmoorienne de 24 ans a reçu son titre sur la scène en plein air de cette petite ville du district d'Aurich. Joey Melina Folkerts, 20 ans, et Antje Kopietz, 21 ans, toutes deux de Großefehn dans le district d'Aurich, ont été choisies comme princesses. Le trio forme maintenant le nouveau cortège royal de Wiesmoor, aucune autre candidate n'ayant été retenue.

La Reine des Fleurs représente la ville fleurie de Wiesmoor lors d'événements à travers le pays. L'élection du cortège royal est ouverte aux hommes et aux individus diversifiés depuis l'année dernière.

Après la cérémonie, qui s'est déroulée sous un ciel ensoleillé, un défilé de chars à thèmes décorés a parcouru la ville. Le cortège royal a parcouru la ville en dernier, interagissant avec les spectateurs. Le thème de la 72e Fête des Fleurs était le Cirque.

La Fête des Fleurs de Wiesmoor est l'une des plus grandes du nord de l'Allemagne, selon les organisateurs. Pour cette ville qui abrite de nombreuses entreprises horticoles, c'est un événement important, organisé par de nombreux bénévoles.

Détails sur la Fête des Fleurs

Des femmes de divers horizons ont été encouragées à se porter candidates à l'élection du cortège royal, comme Meike Deharde et les princesses Joey Melina Folkerts et Antje Kopietz. La nouvelle Reine des Fleurs et ses princesses représenteront la riche culture horticole et les traditions de Wiesmoor lors d'événements à travers le pays.

