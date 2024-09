- Wiesbaden éclipsé malheureux Cottbus dans le jeu

Énergie Cottbus échoue à marquer en déplacement en 3e division. Dimanche, ils ont subi une défaite 1:2 (0:1) contre SV Wehen Wiesbaden, malgré une solide performance pendant la plupart du match. Dennis Slamar (but contre son camp à la 42') et Fatih Kaya (77') ont scellé la victoire pour les locaux. Tolcay Cigerci a réussi à égaliser temporairement (64'). "Wehen était au top, alors que nous ne l'étions pas", a déclaré l'entraîneur de Cottbus Claus-Dieter Wollitz, déçu par leurs occasions ratées.

L'entraîneur Wollitz a aligné le même onze de départ qui avait remporté 2:1 à domicile contre Alemannia Aachen. Energie a commencé fort, mais les occasions ont été gâchées par le tir au poteau de Timmy Thiele et la reprise de Tolcay Cigerci (12') ainsi que la tentative de Phil Halbauer (34'). Ils ont également montré des faiblesses défensives, avec des erreurs de Halbauer (27') et Cigerci (37') qui se sont avérées dangereuses. Le gardien Elias Bethke n'a rien pu faire lorsque Slamar a marqué contre son camp (42').

La deuxième mi-temps a mal commencé : le remplaçant Maximilian Pronichev a été signalé hors-jeu alors qu'il pensait avoir marqué l'égalisation (46'). Yannik Moker (50') et Filip Kusic (63') ont tous deux raté de bonnes occasions. Il y a eu une grande excitation lorsque Cigerci a finalement égalisé (64') sur corner.

Il y a eu une polémique lorsque l'équipe locale a marqué le but victorieux, Slamar n'étant nowhere near Kaya. Il y a eu une vive discussion après une bagarre intense juste devant le banc de Cottbus, ce qui a valu des cartons jaunes à l'entraîneur Wollitz et au gardien remplaçant Alexander Sebald pour avoir vigoureusement contesté une faute sur Lucas Copado.

Malgré leur bon début à Cottbus, Energie n'a pas su saisir ses occasions, avec des ratés de Timmy Thiele, Tolcay Cigerci et Phil Halbauer. En revanche, Cottbus a dû faire face au but contre son camp de Dennis Slamar et plus tard au but de Fatih Kaya, ce qui a valu à Energie Cottbus une nouvelle défaite à Cottbus, cette fois contre SV Wehen Wiesbaden. Malgré leur défaite, les fans et l'entraîneur Wollitz de Cottbus attendront avec impatience le prochain match à domicile de leur équipe à Cottbus.

