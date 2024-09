- Wiegert cherche une compétition serrée dans le combat pour le titre contre Foxes et Flensburg.

Entraîneur Bennet Wiegert de SC Magdeburg s'attend à un match serré pour le championnat de la Bundesliga de handball. "Je pense que plus d'équipes vont se battre pour le haut du classement car je remarque que la cohérence des performances dans la Bundesliga se resserre progressivement", a déclaré Wiegert alors que la saison commence jeudi. En plus de Berlin, qui a donné du fil à retordre à SCM la saison dernière, Wiegert s'attend également à une opposition de la part de SG Flensburg-Handewitt.

Plus de marge d'erreur

À 42 ans, Wiegert souhaite que les équipes luttant pour le titre soient moins sévèrement sanctionnées pour leurs erreurs. "En tant qu'entraîneur, j'espère que les erreurs ne seront pas sanctionnées aussi sévèrement et qu'il y aura une situation plus équilibrée", a déclaré Wiegert. La saison dernière, SCM a réussi à ne subir que deux défaites et deux matchs nuls, remportant le titre avec une avance de six points.

SC Magdeburg entamera cette saison samedi contre HSG Wetzlar (18h00/Dyn), mais le match ne sera discuté qu'à partir de jeudi. Avant cela, Wiegert souhaite se concentrer sur la défaite de son équipe en Supercoupe contre Berlin. "Il reste encore du travail à faire", a estimé l'entraîneur.

Mesures de sécurité avec Magnusson et Bergendahl

Felix Claar et Tim Hornke seront absents, et on prend soin d'Omar Ingi Magnusson et Oscar Bergendahl. "Compte tenu du fait que nous ne sommes pas sûrs que les blessures soient complètement guéries", a expliqué Wiegert au sujet de la situation. D'autres blessures pourraient également avoir un impact sur l'équipe, mais Wiegert a choisi de ne pas en dire plus.

Malgré la charge de travail importante et les préoccupations concernant les blessures, Wiegert reste optimiste. "Nous avons encore une superbe équipe. Je ne vais pas fermer la porte et dire, oh, ce sera difficile", a rassuré l'entraîneur. Exprimer de tels sentiments pourrait démotiver l'équipe. Wiegert a salué le nouveau joueur Manuel Zehnder. "Je suis constamment impressionné par la façon dont il s'adapte", a déclaré Wiegert à propos de Zehnder, qui est le meilleur buteur de l'équipe. "Cependant, il n'est là que depuis deux semaines, donc nous le traitons avec des gants de velours."

Lire aussi: