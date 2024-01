Whoopi Goldberg dit qu'elle n'a pas porté de gros costume pour "Till", corrigeant ainsi un critique.

Dans une critique mitigée, un journaliste du Daily Beast ne mentionne Goldberg qu'une seule fois, écrivant que cette dernière "portait un gros costume distrayant" pour son rôle de grand-mère d'Emmett Till. La critique a depuis été modifiée pour omettre cette ligne et comporte une note de l'éditeur.

"Je ne me soucie pas vraiment de ce que vous pensez du film, mais vous devriez savoir que ce n'était pas un gros costume", a déclaré Mme Goldberg dans l'épisode de lundi de l'émission "The View". "C'était moi. C'était les stéroïdes.

Mme Goldberg faisait référence aux problèmes de santé qu'elle a rencontrés l'année dernière avec une sciatique, une sorte de douleur nerveuse, pour laquelle elle a été hospitalisée et a commencé à utiliser un déambulateur. Elle a déclaré dans l'émission "The View" qu'à l'époque, elle prenait des stéroïdes, qui peuvent être utilisés pour traiter les symptômes de la sciatique.

"C'est normal de ne pas être un fan du film, mais il faut laisser de côté l'apparence des gens", a déclaré Mme Goldberg.

Il n'est cependant pas rare qu'une actrice populaire et récompensée dans un film prestigieux porte un gros costume. De nombreuses stars ont porté des gros costumes, parfois de manière humiliante. De Gwyneth Paltrow dans le rôle d'une femme obèse dans "Shallow Hal" en 2001 à Sarah Paulson dans le rôle de Linda Tripp dans "American Crime Story : Impeachment" l'année dernière, les acteurs à l'intérieur des gros costumes ne sont souvent pas gros. Les hommes aussi ont porté des costumes gras, principalement dans des rôles comiques, notamment John Travolta dans "Hairspray", Ryan Reynolds dans "Just Friends" et Eddie Murphy dans "Norbit".

Rien que cette année, on a assisté à une recrudescence d'acteurs célèbres portant des costumes gras : Renée Zellweger dans "The Thing About Pam" et Tom Hanks dans "Elvis" sont deux exemples de lauréats des Oscars qui ont porté des costumes gras pour leurs rôles. Emma Thompson en porte un dans l'adaptation musicale de "Matilda" qui sortira dans le courant de l'année, et dans le film "La Baleine", Brendan Fraser joue le rôle d'un homme obèse en fin de vie sous plusieurs kilos de prothèses.

Les spectateurs critiquent souvent cette pratique, en particulier lorsqu'un cinéaste choisit de ne pas faire appel à un acteur dont la morphologie correspond déjà à celle du personnage. Dans une récente interview accordée au New York Times, J. Kevin Thompson, professeur à la retraite et chercheur dans le domaine des médias, a déclaré que l'utilisation de gros costumes dans les médias - en particulier lorsque les personnages représentés par des acteurs en gros costumes sont tournés en dérision ou dépeints sous un jour peu flatteur - peut être psychologiquement préjudiciable aux téléspectateurs et que les femmes subissent de manière disproportionnée la majeure partie de ces préjudices.

"Ces rôles étaient le plus souvent associés à l'humour, ce qui, bien sûr, n'est pas si drôle si l'on est l'objet de la plaisanterie", a déclaré M. Thompson au Times.

Pour sa part, "Till" ne met pas en scène des acteurs en gros costumes. Le film, qui se concentre sur l'activisme de Mamie Till et ses contributions au mouvement des droits civiques après l'assassinat de son fils Emmett, sortira le 14 octobre.

