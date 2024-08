Whitney, Michael, Bob, nous ne vous oublierons pas

Un livre comme le Titanic - Vous connaissez la fin. Pourtant, il est si captivant, car le journaliste et musicien Ingo Scheel décrit les protagonistes de son livre avec une telle connaissance, compréhension et sensibilité, que le lecteur enthousiaste aura certainement des moments d'éclaircissement.

Lorsqu'est morte Whitney Houston, cela a certainement été l'un des jours les plus tristes pour tous ceux qui aimaient sa musique et pour ceux qui savaient simplement qu'elle était l'un des plus grands phénomènes musicaux de tous les temps. C'est triste lorsqu'une personne, une mère, une femme belle, un talent, une amie, une fille meurt à seulement 48 ans. Dans des circonstances encore assez mystérieuses.

Je me souviens encore vivement comment Whitney Houston est entrée dans ma vie : avec la puissance brute que l'on peut peut-être ressentir uniquement lorsqu'on est adolescent. Cette pochette d'album ! Une déesse ! Sa robe ! J'en portais une similaire à ma fête de fin d'études. Au dos de l'album, Whitney en maillot de bain blanc. Tout le monde devait l'avoir à l'époque, immédiatement.

Elle chantait, quelque peu précocement, sur l'amour, et je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Sauf que je ne serais pas prête à gaspiller tout mon amour, et c'était beaucoup, pour un homme marié, comme elle chantait dans "Saving All My Love for You" : "Parce que ce soir est la nuit pour se sentir bien / Nous ferons l'amour toute la nuit / Alors je suis en train de garder tout mon amour / Oui, je suis en train de garder tout mon amour pour toi..."

Si injuste

Belle et bonne, mais le matin tôt, l'amant disparaît à nouveau vers le lit conjugal et emmène les enfants à l'école à l'heure. Inattractif. À ce point, Whitney et moi étions complètement différentes. Sa musique m'a encore accompagnée jusqu'à sa mort en 2012. Sa déchéance m'a fait mal, je me demandais si elle n'avait pas d'amis. Personne n'aurait pu la sauver ? Le lendemain de sa mort, les Grammy Awards ont eu lieu, presque comme d'habitude, sauf que sa "sœur" était en partie en larmes. Que sa fille Bobbi Kristina mourrait bientôt, et que son ex-mari, père et parfait idiot Bobby Brown serait le seul restant, avec une nichée d'autres enfants qu'il a mis au monde, c'est si injuste.

Mais ce n'est pas la seule injustice qu'Ingo Scheel écrit dans son livre "Dernière note. Comment les légendes de la musique se taisent à jamais". Dans son premier livre, le journaliste hambourgeois, animateur de radio et musicien raconte les histoires de ces légendes qui ont enrichi la vie de tant de gens. La plupart de ces légendes sont mortes trop jeunes. Ont laissé des vides.

Scheel comble certains de ces vides, en racontant l'histoire depuis le début, l'ascension, la carrière, la déchéance ou la chute : Michael Hutchence, John Lennon, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Bob Marley - je me souviens de chacun d'eux, et aussi des nouvelles de leur mort, comme si c'était hier.

Si vous ne vous souvenez pas si bien, ce livre est vivement recommandé : croyez-moi, il est écrit par quelqu'un qui connaît la musique. J'attends la suite, car je suis curieuse de savoir ce que Scheel a à dire sur les nouvelles des morts de légendes comme David Bowie, Prince, Michael Jackson ou George Michael.

Ingo Scheel écrit également pour ntv.de - notamment des critiques de "Tatort" et "Polizeiruf".

