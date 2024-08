- WhatsApp bloque les captures d'écran de l'application

Pas toutes les mises à jour de WhatsApp sont accompagnées d'une annonce et d'un téléchargement correspondant. Au contraire, la plupart sont ajoutées à l'application progressivement - et rarement simultanément pour tous les utilisateurs. Une fois qu'une nouvelle fonctionnalité se propage, beaucoup sont surpris. La dernière évolution des développeurs concerne la fonction de capture d'écran sur les iPhones. Normalement, vous pouvez capturer n'importe quelle zone de l'application avec une combinaison de touches spécifique et la sauvegarder. Mais cela n'est plus possible avec les photos de profil - avec certaines exceptions.

Le changement est disponible sur les smartphones Android depuis un certain temps, et il est maintenant également disponible sur l'iPhone. Nous ne pouvons pas suivre exactement quand. Si vous voulez sauvegarder la photo de profil de quelqu'un d'autre, l'application enregistrera une image dans votre galerie photo, mais elle n'affichera pas le contenu d'écran souhaité, affichant plutôt un avertissement. Sur un fond noir, il est écrit : "Capture d'écran bloquée - Pour protéger la vie privée de toutes les personnes sur WhatsApp, cette capture d'écran a été bloquée."

WhatsApp bloque les captures d'écran des photos de profil - dans une certaine mesure. Même les astuces soi-disant ingénieuses ne fonctionnent pas. Par exemple, si vous démarrez une enregistrement vidéo du contenu de l'écran et que vous appelez la photo de profil souhaitée dans WhatsApp pour sauvegarder une image plus tard à partir de la vidéo, WhatsApp vous en empêchera toujours. Dès que la photo de profil de l'autre personne apparaît en haute résolution, l'application affichera Immediately l'avertissement mentionné ci-dessus et refusera de l'afficher.

Il semble que WhatsApp n'ait pas été assez cohérent dans la mise en œuvre du blocage actuel. Si vous allez sur la page de profil d'un contact et que vous cliquez sur "Détails du contact", vous pouvez appeler l'image dans le menu suivant et prendre une capture d'écran sans aucun blocage. Il ne faut pas longtemps avant que WhatsApp n'améliore cela.

Vous pouvez toujours prendre une capture d'écran de la page de profil complète du contact concerné. Cela peut être agrandi et recadré à l'aide de l'application appareil photo de votre smartphone, vous aurez donc une résolution plus faible, mais vous pourrez toujours sauvegarder la photo de profil de l'autre personne. WhatsApp ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre une photo réelle de l'écran de l'autre appareil avec un deuxième smartphone. Au moins : de telles "captures d'écran" ont généralement une mauvaise qualité.

La raison du blocage est inconnue. Si vous utilisez WhatsApp sur votre ordinateur, vous êtes actuellement complètement exempté du blocage. Avec l'application de bureau respective ou la version du navigateur web du messager, vous pouvez sauvegarder les photos de profil à la résolution la plus élevée comme d'habitude. Il est probablement pas techniquement possible de construire un tel blocage ici.

Selon l'avertissement, WhatsApp semble s'inquiéter de protéger rapidement contre la sauvegarde d'images d'autres personnes - même si vous devriez être conscient que au moins tous les contacts ont un accès complet à une photo de profil. Ce qui a déclenché l'introduction du blocage n'est pas connu. Le vol de photos de profil n'a vraiment pas été un grand problème jusqu'à présent, car vous pouvez limiter l'accès aux images aux contacts qui sont censés les voir. Si l'autre partie la sauvegarde ou non ne devrait pas être un problème dans votre cercle de connaissances.

Malgré le récent changement qui empêche de prendre des captures d'écran des photos de profil directement sur WhatsApp pour les iPhones, vous pouvez toujours prendre une capture d'écran de la page de profil complète en utilisant l'application appareil photo de votre smartphone. Lorsque vous utilisez WhatsApp sur votre ordinateur ou via la version du navigateur web du messager, vous pouvez sauvegarder les photos de profil à la résolution la plus élevée sans aucun blocage, ce qui n'est pas possible sur les versions de l'application pour smartphone.

