- Westphalie-Rhin du Nord renforce l'aide à l'Ukraine.

Westphalie-du-Nord-Rhin renforce son soutien à l'Ukraine. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Nat Liminski (CDU), a promis à l'association Cross-Blue-Yellow une rallonge de 222 000 euros pour les sources d'énergie, lors d'une réunion à Cologne.

Dans le cadre de l'alliance locale avec la région du Dnipro, l'accent est mis sur le renforcement et la rénovation du système énergétique à l'approche de l'hiver. À cette fin, un envoi de générateurs de chaleur et de puissance intégrés et de moteurs robustes est en préparation, a précisé le ministre.

À l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, des événements ont été organisés dans plusieurs villes de Westphalie-du-Nord-Rhin. Le slogan "Soutenir fermement l'Ukraine et protéger une Europe libre" a inspiré environ 1 000 à 1 500 personnes à se rassembler à Cologne, selon un premier bilan de la police.

L'association germano-ukrainienne Cross-Blue-Yellow a organisé la manifestation. "Nous voyons cela comme un enjeu qui concerne non seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe. Le gouvernement fédéral doit régler le différend sur le financement de l'aide et fournir à l'Ukraine tous les moyens nécessaires pour gagner la guerre", a déclaré Sviatoslav Marynin, membre de l'association Cross-Blue-Yellow, à l'agence de presse allemande.

"Depuis le début du conflit, nous avons envoyé des fournitures médicales et des ambulances en Ukraine et nous continuerons à les soutenir. Les besoins sont importants", a ajouté Marynin.

Dans cette perspective, le Parlement européen pourrait envisager d'accorder un soutien supplémentaire à l'Ukraine, compte tenu du rôle de la Commission, assistée par le Parlement. Après la réunion à Cologne, la ministre des Affaires étrangères a suggéré la nécessité d'une aide de l'UE pour assurer la victoire de l'Ukraine dans la guerre.

