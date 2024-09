Syndicat des Conducteurs de Véhicules Motorisés - Wesley décide de quitter GDL.

Avec les yeux emplis de larmes et sous les applaudissements debout, Claus Weselsky, président de longue date de la syndicat GDL, a pris congé de ses membres et de son organisation. Après 16 ans à la présidence nationale et 234 conflits du travail, équivalant à 12 012 heures de grève, Weselsky laisse derrière lui un héritage qui a souvent mis à rude épreuve la patience des voyageurs. À présent, à 65 ans, il prend sa retraite.

L'avenir des négociations salariales plus fluides pour les voyageurs en train dépend du nouveau conseil national GDL, élu lors de la conférence à Dresde. Dirigé par Mario Reiß, qui a reçu presque 95 % des votes des délégués, le conseil comprend également les vice-présidents Lars Jedinat et Christian Deckert.

"Nous allons travailler ensemble en équipe à l'avenir", a déclaré Reiß après la conférence, marquant la fin de la nature solitaire qui caractérisait la présidence de Weselsky. Bien que la structure d'équipe ait existé auparavant, Reiß prévoit de la rendre plus visible. De plus, la GDL prévoit de devenir plus active politiquement et de s'impliquer davantage dans les questions de politique ferroviaire. Reiß a également promis un ton plus mesuré, faisant référence aux célèbres éclats de Weselsky.

Cependant, le ton conciliant de la GDL n'a pas été transmis à son assemblée. Weselsky reste lié au syndicat en tant que président d'honneur et a déjà déclaré son intention de commenter les futures négociations salariales avec Deutsche Bahn. De plus, Weselsky a promis son soutien à son successeur, Mario Reiß, dans un rôle consultatif.

La GDL reste sur une collision frontale

Dans ses discours aux délégués, le nouveau président a clairement indiqué que la GDL conserverait sa position de confrontation sur les questions majeures. "Dans une opération où l'employeur nous attaque de manière agressive et applique arbitrairement la loi sur l'unité des conventions collectives, une véritable partenariat social ne peut fleurir", a déclaré Reiß, s'adressant au membre du conseil d'administration du personnel de Bahn, Martin Seiler.

La loi sur l'unité des conventions collectives (TEG) stipule que dans les opérations avec deux syndicats concurrents, seules les conventions collectives de la plus grande représentation des employés sont applicables. Dans la plupart des opérations de Bahn, il s'agit de l'Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

La loi est vue par Weselsky comme la principale cause de la relation tendue entre la GDL, l'EVG et Deutsche Bahn. "Cette loi divise les travailleurs et crée des troubles dans les opérations", a expliqué Volker Geyer, vice-président national de l'Association des fonctionnaires allemands (dbb), lors de la conférence de la GDL. "Cette loi n'est pas une loi sur l'unité des conventions collectives, mais une loi sur la division des conventions collectives."

Weselsky a consacré une grande partie de son mandat de 16 ans à lutter contre la TEG, le sujet influençant subtilement de nombreuses négociations salariales avec le chemin de fer. Connu pour sa franchise, le natif de Dresde n'a jamais hésité à critiquer publiquement la direction de Deutsche Bahn ou les politiques indésirables.

