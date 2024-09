- Werner, un ancien professionnel de la NFL, ne fait plus partie de l'équipe Berlin Thunder.

Précédemment joueur de la NFL Björn Werner abandonne son poste de co-propriétaire et directeur sportif de l'équipe de football Berlin Thunder. Le quadragénaire a officiellement vendu ses parts dans l'entreprise, selon l'annonce faite par l'organisation de la European League of Football (ELF). "Cette décision difficile a été prise après mûre réflexion et consultation avec les partenaires et actionnaires concernés."

Werner cherche à prioriser sa famille avec cette décision, selon ses déclarations. "Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur cette route - en particulier, les fans !", a déclaré le Berlinois de naissance.

Absence de participation aux playoffs

Werner, qui a joué comme defensive end pour les Indianapolis Colts de la NFL de 2013 à 2015, a rejoint l'équipe de Berlin en 2021. Les joueurs de soccer ont commencé la saison précédente avec enthousiasme, mais n'ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Werner est analyste NFL pour RTL et anime une podcast intitulée "Football Bromance" aux côtés de son collègue Patrick Esume.

