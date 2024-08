- Werner cherche d'autres participants.

Nuri Sahin a déjà connu l'excitation du "Jour de clôture du mercato." Il y a six ans, il a lui-même effectué un transfert lors du dernier jour de la fenêtre de transfert, passant de Borussia Dortmund à Werder Bremen.

Samedi prochain (15h30 CET/Sky), il y aura une rencontre au Weserstadion. L'ancien joueur de Werder, Nuri Sahin, maintenant âgé de 35 ans, dirigera le banc de Borussia Dortmund contre son ancienne équipe. Il avait laissé entendre son désir de devenir entraîneur pendant son passage de deux ans à Bremen de 2018 à 2020. Cependant, la succession d'Edin Terzic est arrivée plus tôt que prévu cet été.

"Werder Bremen est un grand club," a déclaré Sahin jeudi. "J'ai passé un moment fantastique ici. Nous avons fait de grands amis qui nous ont accueillis et qui sont toujours nos amis aujourd'hui." Il reste également en contact avec d'anciennes légendes de Werder comme Frank Baumann, Tim Borowski ou Florian Kohfeldt.

Sahin a déjà joué aux côtés de certains joueurs actuels de Werder comme Leonardo Bittencourt, Marco Friedl et Milos Veljkovic. Se préparer à affronter son ancienne équipe pose certains défis, car la composition finale de l'équipe de Werder ne sera claire qu'après la clôture du mercato vendredi soir à 18h00 CET.

Au moins, le maintien du attaquant vedette Marvin Ducksch est confirmé pour Werder cette saison. Cependant, des renforts supplémentaires sont nécessaires pour les positions de milieu de terrain central et d'aile droite.

Le défenseur Veljkovic semble également faire l'objet d'un intérêt tardif de la part du club espagnol de La Liga, CA Osasuna. Si vendu, Werder aurait besoin d'un remplaçant adapté pour l'international serbe.

Jeudi, l'entraîneur de Werder, Ole Werner, a déclaré : "Dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas reçu d'informations définitives concernant Milos, donc je planifie avec lui pour l'instant."

La seule bonne nouvelle pour Werner était celle-ci, car Werder n'a pas signé de nouveaux joueurs depuis les transferts de Marco Grüll (Rapid Wien), Keke Topp (Schalke 04) et Markus Kolke (Hansa Rostock) il y a deux mois.

"J'espère que quelque chose se passe," a-t-il déclaré à nouveau en public. "Ce que je veux, tout le monde au club le sait. Mais je sais aussi que la mise en œuvre est une autre histoire."

"De nouveaux défis sont excitants"

Werner cherche plus de concurrence et une amélioration des performances dans plusieurs positions. "Je suis l'entraîneur ici. Principalement, je suis responsable de travailler avec les joueurs que nous avons. Et je pense que nous avons de nombreux joueurs talentueux," a-t-il déclaré. "Mais pour progresser davantage, le changement est toujours

