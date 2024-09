Wendy's s'attaque directement à la machine McFlurry défectueuse de McDonald's en introduisant des promotions Frosty de 1 $.

Wendy's propose des Frosty de taille petite à 1$ jusqu'au 1er octobre, et elle s'associe à McBusted, un service qui informe sur les restaurants McDonald's ayant des machines à crème glacée défectueuses.

Le prix réduit pourrait également attirer les chasseurs de bonnes affaires qui ne sortent pas autant et dépensent moins d'argent lorsqu'ils le font, ce qui contribue à une baisse des ventes de fast-food et une diminution de la fréquentation des restaurants.

Le Frosty de Wendy's a été l'indulgence sucrée préférée des fans lorsque leur appétit les appelle, tandis que la machinerie de McDonald's était en panne - généralement pendant deux à trois heures d'affilée, selon l'annonce de la chaîne, sans reconnaître explicitement McDonald's.

Selon les statistiques de McBusted, près de 15 % des machines à crème glacée de McDonald's étaient hors service jeudi. Les machines sont le plus souvent inopérantes entre 11 h et 15 h, avec Chicago, Houston, Las Vegas, New York et Los Angeles étant les villes les plus touchées.

Wendy's a marqué ses emplacements de restaurant sur la carte de McBusted pour guider les fans vers une "alternative fiable et délicieuse". Il y a également une bannière sur le site qui promeut l'offre de Frosty à 1$.

McBusted a été créé il y a quelques années par Rashiq Zahid, qui partageait la même frustration face aux machines à crème glacée défectueuses de McDonald's. Il a expliqué à CNN que le service fonctionne en utilisant des données des applications iOS et Android de McDonald's.

Si la machine à crème glacée est en panne, l'application McDonald's supprime la commande de crème glacée du panier, a déclaré Zahid. Lorsque cela se produit, un point rouge indique la non-disponibilité sur la carte de mcbroken.com.

McDonald's a répondu à CNN en exprimant son enthousiasme face à l'enthousiasme des clients qui donne naissance à des solutions inspirées par les clients pour améliorer l'expérience client.

Wendy's et McDonald's sont en concurrence depuis plusieurs années pour les desserts glacés. Wendy's a introduit des saveurs limitées dans le temps, comme la tarte à la citrouille et la menthe poivrée, pour renforcer la popularité du Frosty. McDonald's promeut également souvent de nouvelles saveurs pour son McFlurry, mais a récemment introduit une taille miniature en réponse à la demande des clients pour une valeur.

Dans une effort pour attirer les clients pendant cette période, la stratégie commerciale de Wendy's consiste à offrir des Frosty de taille petite à 1$ jusqu'au 1er octobre.

