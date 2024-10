Wendy's honore le 25e anniversaire de Bob l'éponge en offrant un repas sur le thème du Krabby Patty.

Wendy's lance une offre unique pour célébrer les 25 ans de la série animée "SpongeBob SquarePants", avec un "Krabby Patty Collab" cheeseburger et un "Beneath the Tropical Sea" Frosty spécial, dans ses établissements aux États-Unis et au Canada, pour une période limitée à partir du 8 octobre.

Le Krabby Patty est essentiellement le même que le cheeseburger habituel, mais avec une tranche de fromage supplémentaire et une sauce Krabby Collab secrète, comme l'a révélé Wendy's mercredi. Le Frosty spécial est à la vanille avec un tourbillon de purée de mangue et d'ananas infusée par-dessus.

En s'associant à une série de dessins animés adorée des milléniaux, Wendy's pourrait renforcer ses ventes en exploitant la nostalgie des consommateurs. Burger King a également annoncé cette semaine son partenariat avec la franchise de films animés "The Addams Family" de MGM pour un "Wednesday's Whopper" avec un bun de couleur violette.

Dans un communiqué de presse, Wendy's a déclaré qu'il était "naturel que deux des carrés les plus célèbres de la culture populaire se réunissent", faisant référence aux burgers en forme de carré de l'établissement.

En utilisant deux aliments principalement disponibles sur leur menu, il est facile pour les employés de préparer les plats spéciaux. McDonald's lance régulièrement des "meals de célébrités", qui sont des plats existants avec de nouveaux noms, et obtient un succès financier avec eux.

Toutes les chaînes de restauration rapide luttent contre la baisse des ventes de fast-food et la fréquentation des restaurants, car les Américains mangent moins dehors et dépensent moins lorsqu'ils le font.

Les entreprises ont donc mis en place des menus à prix réduit et des promotions attractives pour stimuler les ventes. L'efficacité de cette stratégie sera bientôt connue lorsque les résultats seront publiés dans les semaines à venir.

La collaboration entre Wendy's et "SpongeBob SquarePants" montre comment les entreprises peuvent utiliser la culture populaire pour booster leurs ventes. Utiliser le Krabby Patty et le Frosty pour une offre limitée est une stratégie judicieuse, comme l'a prouvé McDonald's avec ses meals de célébrités.

