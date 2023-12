Wendy Williams dit qu'elle est "de retour et meilleure que jamais".

L'ancienne animatrice de talk-show est entrée dans un centre de bien-être au cours de l'été et son représentant affirme maintenant qu'elle est "à la maison et en train de guérir".

"Wendy est enthousiaste à l'idée du chemin à parcourir et a hâte de sortir ses nombreux projets", a déclaré Shawn Zanotti, l'attaché de presse de Williams, dans un communiqué publié par Entertainment Tonight. Et Williams d'ajouter : "Merci à mes fans pour leur amour, leur soutien et leurs nombreuses prières, je suis de retour et meilleure que jamais".

Williams a été ouverte au sujet de sa lutte antérieure contre la toxicomanie. En 2019, elle a dit aux téléspectateurs qu'elle vivait dans une maison sobre après avoir cherché un traitement pour la consommation de drogues. Elle a demandé le divorce de son mari, Kevin Hunter, la même année.

Elle a également parlé de ses problèmes actuels avec la maladie de Graves. Le trouble auto-immun est quelque chose qui a amené Williams à quitter son talk-show à plusieurs reprises au fil des ans, y compris un incident dans lequel elle s'est évanouie en direct à la télévision lors d'un épisode d'Halloween en 2017.

Mme Williams a animé l'émission "The Wendy Williams Show" de 2008 à 2021. En février, il a été annoncé que Sherri Shepard prendrait son créneau horaire avec son propre talk-show.

Source: edition.cnn.com