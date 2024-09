- Wendt a affirmé que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) ne nécessite pas une nouvelle perception publique.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) n'a pas besoin de modifier son image publique pour attirer plus d'électeurs, suggère l'expert en politique sociale André Wendt. "Je ne pense pas que nous devions polir notre image. Nous avons besoin d'une position ferme. C'est essentiel pour galvaniser les gens et rappeler à la politique que les choses ne peuvent pas continuer comme avant", a déclaré Wendt à l'agence de presse allemande. L'homme de 52 ans a été député présidentiel du parlement régional lors du mandat précédent.

La branche saxonne de l'AfD est classée par l'agence de protection constitutionnelle comme entreprise extrémiste de droite confirmée. La direction du parti conteste constamment cette classification et la conteste également en justice. Lors des élections régionales dimanche, l'AfD a terminé deuxième avec 30,6 %, derrière la CDU (31,9 %). Lors des élections européennes en juin, l'AfD a maintenu l'Union à une distance de sécurité de 10 points de pourcentage.

Wendt rencontre souvent des questions sur le chef de file thuringien de l'AfD et de la faction, Björn Höcke, aux stands d'information de l'AfD. Il clarifie alors que Höcke "n'est pas un nazi". "C'est un membre du parti et il apporte des contributions positives en Thuringe. Je ne comprends pas pourquoi il est tant diabolisé." Wendt ne comprend pas non plus pourquoi des organisations ou des entreprises s'opposent à l'AfD : "Parce que nous sommes aussi le parti de la classe moyenne. Nous critiquons les prix de l'énergie excessifs. Nous critiquons la façon dont la bureaucratie écrase de nombreuses entreprises. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens s'opposent si fermement à l'AfD." Wendt a qualifié les craintes des travailleurs qualifiés étrangers concernant un gouvernement AfD de sans fondement.

En même temps, il a clarifié que son parti n'était pas favorable à l'immigration de masse non régulée. "Nous prônons une immigration ciblée de travailleurs qualifiés - si nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Nous devons d'abord utiliser nos propres ressources. Si nous avons toujours besoin, il devrait y avoir une immigration ciblée."

