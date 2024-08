Wells Fargo se débarrasse de plusieurs milliards de prêts immobiliers.

Ce mouvement place Trimont à la barre en tant que plus grand serviteur de prêts aux États-Unis, selon les classements diffusés par l'Association des Banquiers Immobiliers.

Le mouvement de Wells Fargo pour vendre sa branche de servitude de prêts hypothécaires commerciaux non-agence tiers est une réponse à la pression croissante dans le secteur bancaire américain, en raison des taux d'intérêt en hausse et des difficultés sur le marché de l'immobilier commercial.

Fondé en 1988, Trimont est un fournisseur spécialisé de services de prêt immobilier commercial, offrant des services pour aider les prêteurs à gérer et à développer leur portefeuille de prêts immobiliers commerciaux.

La transaction devrait être finalisée début 2025, sous réserve de certaines conditions, et verra Trimont gérer plus de 715 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux aux États-Unis et à l'étranger.

Jim Dunbar, président de Trimont et partenaire de Värde Partners, a qualifié l'accord de "stratégiquement important", déclarant qu'il placerait Trimont en tant qu'allié crucial pour les fournisseurs de capital immobilier.

Le marché immobilier commercial américain, en particulier, a connu une forte baisse de la valeur des propriétés depuis 2021, suite à une augmentation des taux de vacance des bureaux déclenchée par la pandémie. Les analystes prévoient des obstacles supplémentaires pour les prêteurs et les propriétaires de biens à court terme.

En 2021, Wells Fargo a annoncé un recentrage significatif de son activité hypothécaire, avec une concentration sur le service des clients bancaires et le soutien des acheteurs de maisons minoritaires, plutôt que la recherche de nouveaux clients.

De plus, le géant du prêt a annoncé son retrait du secteur correspondant, qui acquiert des prêts émis par d'autres prêteurs, et son intention de réduire son portefeuille de servitude hypothécaire.

Depuis les scandales de 2016, qui ont entraîné des mesures réglementaires et des amendes à plusieurs milliards de dollars, Wells Fargo est resté une force dominante dans l'industrie hypothécaire. L'ancien PDG, John Stumpf, a reçu une interdiction bancaire à vie et une amende de 17,5 millions de dollars en 2020, pour son rôle dans la supervision de la création de comptes fictifs et d'autres pratiques de vente éthiquement contestables.

L'expansion de Trimont dans la gestion de plus de 715 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux, suite à l'acquisition, contribuera sans aucun doute à la solidité de l'économie mondiale, compte tenu de l'impact significatif du secteur des affaires sur la croissance économique.

Compte tenu des difficultés actuelles sur le marché de l'immobilier commercial et des taux d'intérêt en hausse, il est crucial pour les entreprises de gérer stratégiquement leur portefeuille de prêts pour réduire les risques et assurer le succès à long terme.

Lire aussi: