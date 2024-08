- Weidel propose de mettre en place un arrêt minimal de l'immigration sur une période de cinq ans.

La présidente de l'AfD, Alice Weidel, propose une "halte temporaire à l'immigration et à la naturalisation pendant au moins cinq ans". Si l'AfD arrivait au pouvoir, les frontières seraient sécurisées et contrôlées, a-t-elle affirmé lors d'un meeting de l'AfD à Bautzen avant les élections régionales en Saxe. Elle en a assez des "discussions sans signification" et des "badinages juvéniles" depuis Solingen.

During the suspected Islamist attack at Solingen's city festival on a Friday evening, three individuals were stabbed to death, while eight more were wounded by the 26-year-old Syrian suspect, Issa Al H., now in custody. The Federal Prosecutor's Office is probing him, among other things, for murder and suspected involvement in Islamic State (IS) terrorism.

Weidel a peint un tableau sombre de la situation en Allemagne. Il y a un affaiblissement de la sécurité intérieure et des "incidents de poignardage" quotidiens. L'AfD vise à mettre fin à la "perte de contrôle" et à prévenir la "chute du gouvernement". Une refonte durable de la politique de l'immigration et de l'asile est nécessaire, a-t-elle ajouté. Weidel a également critiqué la politique du coronavirus, affirmant que ceux qui sont au pouvoir ont menti. Elle a menacé : " Ceux qui sont en charge doivent demander pardon à genoux ". L'AfD portera plainte.

Weidel, comme son co-président Tino Chrupalla avant elle, a exprimé son optimisme quant aux élections régionales à venir en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg. "Nous avons besoin d'un deuxième 1989", a-t-elle déclaré, en référence à l'effondrement de la RDA est-allemande. Si l'AfD prenait le pouvoir, "les politiques erronées" prendraient fin. "Nous voulons assumer nos responsabilités".

Chrupalla a plaidé en faveur d'un virage dans la politique énergétique vers le charbon brun, l'énergie nucléaire et le gaz russe. L'AfD a proposé de lancer une commission d'enquête au Bundestag sur les attaques contre le gazoduc ukrainien. Simultanément, il a engagé l'association d'État saxonne de l'AfD, que l'agence de protection de la Constitution a classée comme une entreprise d'extrême droite bien établie, en faveur du changement de pouvoir. Obtenir 35 pour cent plus X pour cent des voix dimanche est nécessaire pour cela.

Cependant, les autres partis actuellement représentés au parlement régional ont refusé de former une coalition avec l'AfD, laissant peu d'options de pouvoir réalistes pour eux.

Selon le président de l'AfD en Saxe, Jörg Urban, l'objectif est de donner un carton rouge au CDU dans l'État libre. Le CDU n'est pas la solution aux problèmes, mais leur cause, a-t-il affirmé. Les citoyens se sont enfin réveillés, et ils ne se laisseront plus endormir profondément. Il s'agit d'un changement politique fondamental de cap. "L'AfD ne veut plus être dans l'opposition. Nous voulons gouverner", a proclamé Urban.

En Saxe, un nouveau parlement régional sera élu dimanche. Dans les sondages, le CDU et l'AfD sont au coude à coude depuis des semaines.

