- Wegner travaille à la mise en œuvre de réformes administratives et d'ajustements financiers.

LE MAIRE DE BERLIN, KAI W EGNER, EMBRASSE LES RÉFORMES ADMINISTRATIVES ET LES COUERTES BUDGÉTAIRES COMME SES PRIORITÉS PRINCIPALES APRÈS LES VACANCES PARLEMENTAIRES. Le maire de Berlin, Kai W Egner, a annoncé que les réformes administratives et les coupes budgétaires seront ses principaux objectifs après la pause parlementaire. Selon W Egner, ces deux sujets seront au centre de ses préoccupations. En outre, il a mis en avant l'importance de la numérisation des services de la ville, tels que les bureaux des citoyens, comme un objectif secondaire clé.

RÉFORMES ADMINISTRATIVES : W Egner a déclaré : "Nous devons faire une percée significative dans ce domaine." Son objectif est de mettre en place une réforme administrative durable qui bénéficiera aux générations futures. Il vise à clarifier les responsabilités de l'État et des districts, assurant la responsabilité et le contrôle accru de la ville dans l'ensemble. Cependant, cela nécessitera une majorité des deux tiers au Parlement, que la coalition de W Egner ne possède pas actuellement. Il a exprimé sa gratitude aux Verts et à la Gauche pour leur "coopération constructive" sur ce projet.

BUDGET : W Egner a estimé que les coupes budgétaires étaient nécessaires, citant le besoin de économiser au moins trois milliards d'euros d'ici 2025. Il a critiqué les administrations précédentes pour leur surdépense, le budget annuel passant de 25 à environ 40 milliards d'euros entre 2016 et 2024. Bien que certains frais pendant la pandémie de coronavirus aient été justifiés, W Egner vise désormais à revenir aux niveaux d'avant la pandémie.

POSSIBILITÉS D'ÉCONOMIES : Lorsqu'on lui a demandé quels étaient les domaines potentiels pour les économies, W Egner a proposé une approche sans limite. Il a souligné qu'il y avait environ 3000 services consultatifs financés dans le secteur social. Il a proposé un examen approfondi de ces services pour déterminer lesquels sont essentiels, efficaces et nécessaires, et lesquels pourraient être dispensables sans causer de préjudice significatif aux habitants de Berlin.

CONTRATS DE TRANSPORT : W Egner voit des possibilités d'économies dans les contrats de transport, suggérant que les subventions pour les transporteurs de passagers publics (ÖPNV) offrent des opportunités de réduction des coûts sans compromettre la qualité.

EXEMPTIONS : W Egner priorise les dépenses dans des domaines tels que la sécurité intérieure, l'éducation et la recherche. Il met également en avant la nécessité de nouveaux investissements dans la construction d'écoles et de jardins d'enfants, ainsi que dans la construction de logements. Cependant, il a reconnu que des mesures de réduction des coûts seraient nécessaires pour y parvenir.

PRIVATISATIONS : W Egner a rejeté l'idée de privatisations pour augmenter les recettes de l'État, déclarant : "Il n'y aura pas de privatisations de projets d'intérêt public pendant mon mandat de maire." Cela comprend le parc immobilier de l'État, que W Egner propose d'étendre pour avoir plus d'influence sur le marché de la location.

NUMÉRISATION : W Egner a vu l'immatriculation en ligne à venir, prévue pour le lancement mi-octobre, comme une étape importante dans la numérisation des bureaux des citoyens. Il s'attend à ce qu'elle révolutionne la planification des rendez-vous, car la procédure d'inscription et de changement d'adresse est l'un des services les plus fréquemment utilisés à Berlin. Il a également mentionné le certificat d'inscription numérique, introduit en 2023, et ses 130 000 soumissions.

Ces initiatives numériques peuvent réduire considérablement la charge de travail dans les bureaux municipaux et simplifier la procédure pour obtenir des rendez-vous pour d'autres services. W Egner regrette que la situation dans les bureaux municipaux reste insatisfaisante, avec parfois des temps d'attente plus longs.

Il a annoncé que le Sénat travaille sur des mesures pour accélérer la planification des rendez-vous, en embauchant plus de 100 nouveaux employés et en ouvrant un nouveau bureau municipal à Spandau le 4 septembre. W Egner a également suggéré une expérience pour fournir des services aux personnes sans rendez-vous dans les bureaux municipaux certains jours, bien qu'il n'ait pas précisé quand cela se produirait.

ZONES INTERDITES AUX COUTEAUX : W Egner a réaffirmé l'engagement du Sénat pour lutter contre la criminalité liée aux couteaux en établissant des zones interdites aux couteaux et en intensifiant les contrôles de police. Il a suggéré que ces zones pourraient être établies dans les zones à forte criminalité, ainsi que dans les stations S et U-Bahn. W Egner a souligné l'importance d'une application efficace par la police.

"Nous devons communiquer clairement que les couteaux, quelle que soit leur taille ou leur tranchant, ne sont pas tolérés à Berlin", a déclaré W Egner. "La majorité des habitants de Berlin qui portent des couteaux le font pas pour peler des pommes, mais pour d'autres raisons."

Lors d'une discussion, W Egner a été interrogé sur les domaines qu'il estimait offrir le plus de potentiel pour économiser de l'argent dans le budget de Berlin. Il a mentionné divers services à examiner.

En mettant l'accent sur la gestion financière basée sur l'efficacité et la nécessité, W Egner a déclaré : "Et si nous examinions de manière critique le besoin d'environ 3000 services consultatifs dans le secteur social?"

