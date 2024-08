- Wegner souhaite s'adresser au futur chancelier lors de leur séance de questions-réponses.

Le maire-gouverneur de Berlin, Kai Wegner (CDU), met en avant l'importance pour les membres de la CDU et de la CSU d'avoir leur mot à dire dans le choix du candidat à la Chancellerie de l'Union. Il a déclaré au "Rheinische Post" de Düsseldorf que la décision devrait être prise par un processus équitable impliquant les ministres-présidents et les membres des comités des deux partis. Wegner a souligné la nécessité d'une unité pour se positionner efficacement pour la candidature à la Chancellerie.

Wegner exprime sa croyance en la force de leadership de Merz :

Merz, qui sert de président de la CDU et de chef de l'opposition au Bundestag, a mentionné des plans pour clarifier le candidat à la Chancellerie de l'Union d'ici septembre ou octobre, comme convenu avec le président de la CSU, Markus Söder. Selon Merz, cette décision sera prise avant l'élection fédérale prévue en 2025. Söder considère Merz comme le favori clair pour le rôle.

Lorsque demandé si Merz serait également un bon candidat à la Chancellerie, Wegner a convenu avec le "Rheinische Post" : "Merz est un président fort". Il a également réussi à unifier la fraction du Bundestag.

Cependant, Wegner a également souligné que l'Union lutte pour gagner plus de soutien, avec environ 30% de popularité dans le Bund. Il a appelé à des réponses rapides sur ce que l'Union fera si elle reprend la Chancellerie, pour assurer un message plus clair. Wegner avait auparavant plaidé pour que les ministres-présidents et les présidents de la CDU des États aient une influence sur le choix du candidat à la Chancellerie de l'Union en mars.

Le gouvernement fédéral pourrait bénéficier considérablement des compétences de leadership de Merz, comme Wegner l'a reconnu. De plus, la décision du gouvernement fédéral sur le candidat à la Chancellerie devrait idéalement inclure les contributions des membres de la CDU et de la CSU, comme suggéré par Wegner.

