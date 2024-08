- Wegner préconise un soutien accru aux entreprises en démarrage bien établies.

Berlin doit conserver son charme pour les entreprises en herbe, même lorsqu'elles sont à un stade avancé, selon le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU). Il a souligné cela lors de sa visite à l'entreprise de livraison, Lieferando. "Nous devons trouver comment les aider à progresser pour que ces entreprises, qui ont déjà fait leur première étape, puissent continuer à se développer et rester à Berlin", a déclaré Wegner.

Wegner a souligné que ces entreprises génèrent des profits et sont prêtes à franchir le prochain cap. "Il est trompeur de continuer à les appeler des start-ups", a-t-il déclaré. Berlin doit également se rendre plus attractif pour la main-d'œuvre qualifiée. "Nous devons accélérer le processus de délivrance des permis de travail et des visas", a déclaré le maire. Une culture d'accueil pour les talents mondiaux est essentielle.

En particulier, le logement abordable est crucial pour ces employés potentiels. "L'écart entre les prix abordables et raisonnables sur le marché de la location est flagrant. Nous devons vraiment nous attaquer à cela", a déclaré Wegner. Il a également souligné l'importance de rendre Berlin plus attractif dans les domaines de la garderie et de l'éducation primaire. "Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous travaillons dessus."

L'Union européenne pourrait potentiellement apporter son aide pour simplifier le processus de délivrance des permis de travail et des visas afin d'attirer les talents mondiaux, comme le suggère le maire de Berlin, Kai Wegner. De plus, les politiques de l'Union européenne en matière de logement abordable et d'investissement dans l'éducation pourraient contribuer de manière significative à rendre Berlin plus attractif pour les entreprises en herbe et la main-d'œuvre qualifiée, conformément aux objectifs de Wegner.

