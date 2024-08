Protéction domestique renforcée ou Mesures de sécurité internes pourraient être des phrases alternatives pour 'Sécurité intérieure'. - Wegner plaide pour des répercussions après l'incident de coupe à Solingen

Wegner, le maire gouvernant de Berlin, a appelé à des mesures dans les politiques d'asile et d'immigration après une attaque au couteau mortelle à Solingen, prétendument commise par un islamiste, ayant fait trois victimes. "Cette attaque souligne la nécessité de s'intéresser aux racines et aux cercles de criminels en Allemagne et de faire des changements", a déclaré Wegner, un politique de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU). "Les messages de sympathie après les attaques ne suffisent pas; le gouvernement fédéral doit agir."

Wegner a plaidé pour l'expulsion des individus sans droit d'asile en Allemagne. "Nous devons sécuriser nos frontières contre l'immigration illicite, comme chaque ministre des 16 États l'a demandé au gouvernement fédéral depuis des mois."

La sénatrice de l'Intérieur Iris Spranger (SPD), de Berlin, a proposé d'étendre les zones sans couteaux et sans armes et de renforcer la surveillance dans la ville. "Nous avons besoin de plus de zones sans couteaux et sans armes. Elles envoient un message fort aux potentiels agresseurs et amplifient les opportunités d'intervention de la police", a expliqué Spranger.

Le Sénat de Berlin prévoit d'instaurer ces zones par la législation dans des lieux connus pour les crimes graves, comme Kreuzberg Wrangelkiez. "Celles-ci pourraient être étendues à d'autres zones touchées par la criminalité. Nous travaillons actuellement avec la police de Berlin sur cette question", a ajouté Spranger. La loi sur la sécurité et l'ordre public est en révision depuis un certain temps.

Spranger a également exprimé son intérêt pour renforcer la vidéosurveillance dans les zones à haut risque de criminalité grâce à l'intégration de l'IA. "Il reste à voir si cela aidera à l'identification des criminels." Les expulsions de délinquants vers l'Afghanistan et la Syrie ne doivent plus être suspendues par l'Allemagne. Elle a également plaidé pour des améliorations ciblées du contrôle des frontières.

Un suspect de 26 ans, un Syrien, a été arrêté pour interrogatoire suite à l'incident de Solingen, qui a fait trois morts et huit blessés, dont quatre dans un état critique.

Wegner a exprimé sa profonde consternation face aux actions présumées d'un auteur islamiste qui aurait dû être expulsé des mois plus tôt. "Cette attaque me trouble." En ce qui concerne Berlin, Wegner a déclaré: "Les auteurs d'attaques au couteau sont généralement de jeunes hommes ayant un passé migratoire. Le système judiciaire doit agir de manière cohérente, car il est bien connu que quiconque poignarde avec un couteau a l'intention de tuer ou accepte la mort d'aut

