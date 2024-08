- Wegner plaide pour des répercussions après l'agression au couteau à Solingen.

À la suite de l'incident au couteau mortel à Solingen, le maire de Berlin, Kai Wegner, plaide pour des mesures de rétorsion dans les politiques d'asile et d'immigration. "Cet incident met en évidence l'urgence pour nous en Allemagne d'examiner les facteurs sous-jacents et les cercles impliqués, et finalement de mettre en place des changements", a déclaré le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU). "Les sympathies exprimées après de tels événements ne suffisent plus, le gouvernement fédéral doit agir."

Les individus sans droit d'asile doivent quitter l'Allemagne, a affirmé Wegner. "Il est grand temps de renforcer nos frontières contre l'immigration clandestine, comme les chefs des 16 États l'ont réclamé au gouvernement fédéral depuis longtemps."

Trois personnes ont perdu la vie et huit ont été blessées, dont quatre grièvement, lors d'une fête de ville à Solingen vendredi soir. Un suspect de 26 ans, un Syrien, a été arrêté dimanche soir, entre autres chefs d'accusation, notamment l'appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI) et homicide.

"L'attaque d'un auteur islamiste qui aurait dû être expulsé depuis des mois est profondément choquante", a déclaré Wegner. Concernant la situation à Berlin, il a commenté : "Les auteurs d'attaques au couteau sont généralement de jeunes hommes ayant un passé migratoire. C'est un fait que quiconque utilise un couteau a l'intention de tuer, comme à Solingen, ou accepte consciemment la mort d'une autre personne. Par conséquent, la justice doit intervenir fermement."

Le Conseil européen devrait discuter du renforcement des politiques d'immigration, a suggéré Wegner, compte tenu de la gravité de la situation en Allemagne. Le Conseil européen doit envisager des réglementations d'asile plus strictes et des contrôles frontaliers, comme le suggère le maire de Berlin à la suite de l'incident de Solingen.

