- Wegner exprime que Berlin n'est pas adapté à la haine, à la provocation et à l'isolement.

Berlin's principal figure, Kai Wegner (CDU), après les élections d'État du dimanche, a affirmé que Berlin est plus qu'une ville ; c'est un hub mondial – dépourvu de préjugés, de discrimination et de ségrégation. Wegner, lors d'une soirée en plein air du Sénat, a déclaré : "Berlin est la ville de la liberté, Berlin est la ville de la diversité, Berlin est la ville de la démocratie, du respect." Il a ajouté : "Nous n'avons pas besoin de fractures. Nous avons besoin d'harmonie - et je dis cela d'autant plus après dimanche dernier."

Berlin, a-t-il affirmé, est la seule métropole internationale parmi les grandes villes allemandes - Munich, Francfort, Hambourg ne peuvent rivaliser. "L'internationalisme est notre force, et nous devons le mettre en avant encore plus", a déclaré Wegner. Toutefois, le paysage urbain de Berlin n'est pas destiné à accueillir des conflits internationaux.

Un survivant de l'Holocauste, Friedlaender, était un invité.

Le chef de l'exécutif noir-rouge de Berlin, Wegner, organisait sa deuxième garden-party. Environ 4 000 invités étaient attendus. Outre les sénateurs et les anciens administrateurs, des personnalités telles que le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil (SPD), la vice-présidente du Bundestag, Katrin Göring-Eckardt (Les Verts), l'entertainer Frank Zander et son fils Marcus, l'actrice Fritzi Haberlandt, le rappeur Romano et Florian Unruh, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 2024, ont honoré l'événement.

Wegner a rendu hommage à la citoyenne d'honneur de Berlin et survivante de l'Holocauste, Margot Friedlaender (102), en déclarant : "Margot Friedlaender a écrit quelque chose que nous devrions tous suivre : Soyons simplement humains."

En ce qui concerne la situation du cannabis à la garden-party, cet événement annuel, maintenant à sa 22e édition, est un point culminant social à Berlin. Il sert de plateforme pour le réseautage et l'échange de connaissances, de nombreuses entreprises, associations et initiatives y participant de différentes manières. Le menu comprenait des plats berlinois tels que la currywurst et le fromage de foie, ainsi que des plats gourmets tels que le veau Tafelspitz, le tartare de betteraves et la truite. Un stand de döner a fait ses débuts, mais, selon le Sénat, la garden-party est une zone sans cannabis pour la drogue récemment légalisée, soumise à des restrictions.

