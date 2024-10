Weekly Style Highlight: Gigi Hadid se démarque sur la passerelle dans une mini robe faite de ruban adhésif.

Le vendredi, Hadid a illuminé le défilé Vetements lors de la Fashion Week de Paris, enveloppée dans un rouleau de ruban adhésif jaune et rouge marqué DHL. Cet outil tape-à-l'œil était façonné en une robe mini sans bretelles, et des talons assortis étaient également pris dans le même ruban. "Elle a livré", a résonné un populaire post sur les réseaux sociaux. "UPS a 24 heures pour répondre", a répliqué un autre.

Bien que cela puisse être l'une des tenues les plus abordables présentées sur un podium de luxe cette saison, l'idée d'utiliser du ruban adhésif comme tissu n'est pas nouvelle. En 2017, Raf Simons a ceinturé des mannequins dans des manteaux de laine avec une bande personnalisée portant l'inscription "Walk with Me" et "RSYP Youth Project". De même, motivé par les déchets, Jeremy Scott a présenté des robes ornées de bandes et de décorations en ruban adhésif lors de la même année. En 2022, Kim Kardashian a attiré l'attention lorsqu'elle est entrée dans le défilé Balenciaga à Paris, enveloppée presque de la tête aux pieds dans du ruban adhésif jaune et noir de la police de Balenciaga. Selon Vanessa Friedman, critique en chef de la mode du New York Times, la tenue de Kardashian produisait un "son collant, similaire à celui du ruban adhésif" à chaque pas.

Le ruban adhésif a connu une popularité pendant la Seconde Guerre mondiale, créé par Vesta Stoudt, une mère américaine et travailleuse d'usine de munitions, qui a observé une meilleure méthode pour emballer les caisses de munitions des soldats. Bientôt, le ruban adhésif s'est transformé en une solution polyvalente pour de nombreux dilemmes, allant de la réparation de bottes à la renforcement des ailes de jeep à l'improvisation de bandages de premiers secours. Dans les années 2010, l'adhésif s'est étendu au-delà de la fonctionnalité, évoluant en un accessoire attrayant : des rouleaux affichaient des graphiques Hello Kitty, sont apparus sous forme de glow-in-the-dark et même portaient des fragrances délicieuses. Participer à un défi de robe en ruban adhésif était une tâche recherchée dans l'émission de télé-réalité de mode Project Runway, tandis que

