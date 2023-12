Wayne Shorter, saxophoniste et compositeur de jazz, est décédé à l'âge de 89 ans

Il avait 89 ans.

M. Shorter est décédé jeudi à Los Angeles, a indiqué par courriel à CNN son attachée de presse, Cem Kurosman, du label Blue Note Records. Aucune cause de décès n'a été communiquée.

Au cours de sa carrière, Shorter a été nommé pour 23 Grammy Awards et en a remporté 12. Sa première nomination aux Grammy Awards remonte à 1973. Sa dernière victoire remonte à janvier, pour la meilleure performance solo de jazz improvisé pour "Endangered Species".

Shorter a commencé à jouer de la clarinette à l'âge de 16 ans, mais s'est ensuite tourné vers le saxophone ténor avant d'entrer à l'université de New York en 1952.

Après avoir obtenu son diplôme en 1956, il a joué avec le pianiste de jazz Horace Silver jusqu'à ce qu'il soit appelé sous les drapeaux. Il a servi pendant deux ans, selon la biographie de l'artiste sur Bluenote.com.

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Shorter rejoint divers groupes de jazz et collabore avec des artistes tels que Maynard Ferguson, Joe Zawinul et Art Blakey. En 1964, il a été recruté par le légendaire trompettiste de jazz Miles Davis pour rejoindre le Second Great Quintet de Davis, avec lequel il a joué jusqu'en 1970.

Avec Davis, Shorter est l'un des compositeurs les plus prolifiques du Second Great Quintet et contribue à des succès tels que "Nefertiti".

Dans les années 70 et 80, Shorter a joué avec divers groupes et musiciens de jazz. Il a fait partie pendant 15 ans du groupe Weather Report, qu'il a cofondé, jouant aux côtés de Zawinul et de Miroslav Vitous jusqu'en 1985.

Shorter a ensuite collaboré avec plusieurs légendes du rock'n'roll. Il a fait une tournée avec Carlos Santana en 1988 et a participé au saxophone de l'album à succès des Rolling Stones "Bridges to Babylon" en 1997. En 1998, Shorter a également participé à l'album "Gershwin World" du pianiste de jazz Herbie Hancock.

Parmi les autres musiciens avec lesquels Shorter a travaillé, citons Joni Mitchell et Steely Dan.

En 1999, Shorter a reçu un doctorat honorifique de la Berklee School of Music aux côtés du légendaire artiste rock David Bowie, qui était également un excellent saxophoniste.

"Wayne et moi-même avons été très émus d'entendre nos compositions nous revenir par le biais de vos oreilles et de vos capacités. C'était de la dynamite", a déclaré Bowie lors de son discours de remise des diplômes.

Shorter a reçu un doctorat honorifique de l'université de New York en 2010, lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université au Yankee Stadium. En 2015, la Recording Academy, l'organisation à l'origine des Grammy Awards, lui a décerné un prix pour l'ensemble de sa carrière. Shorter a également été honoré lors de la cérémonie des Kennedy Center Honors en 2018.

Hancock a appelé Shorter son "meilleur ami" dans une déclaration partagée avec CNN jeudi par l'agent publicitaire de Shorter, Alisse Kingsley de Muse Media, ajoutant que le défunt musicien "nous a laissés avec du courage dans son cœur, de l'amour et de la compassion pour tous, et un esprit de recherche pour l'avenir éternel".

"Je porterai toujours son esprit dans mon cœur", a déclaré M. Hancock.

M. Shorter laisse dans le deuil sa femme Carolina, ses filles Miyako et Mariana, ainsi que son petit-fils Max, qui vient de naître, selon le communiqué de son attaché de presse.

Source: edition.cnn.com