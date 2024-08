Washington met en garde l'Iran contre les " conséquences graves " si il livre des missiles à la Russie

Les États-Unis ont mis en garde Téhéran contre des "conséquences graves" si Téhéran soutient l'attaque de la Russie en Ukraine en lui fournissant des missiles. Le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, a commenté lundi des informations selon lesquelles l'Iran prévoit de livrer "des centaines de missiles balistiques" à la Russie. Washington se prépare à une "réponse rapide et ferme" en cas de réalisation de ces projets, a déclaré Patel.

"La livraison de centaines de missiles à la Russie constituerait, selon nous, une escalade dramatique du soutien de l'Iran à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine", a ajouté le porte-parole.

La Russie et l'Iran ont renforcé leur coopération depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Téhéran est accusé de fournir des drones à la Russie, entre autres choses. La Russie a également cherché des fournitures d'armes auprès de la Corée du Nord, qui est également soumise à des sanctions internationales.

Patel a déclaré lundi que l'Iran continue de nier fournir des drones à la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine - "bien que les preuves soient claires pour le monde que la Russie a utilisé ces drones pour des attaques sans pitié contre la population civile et les infrastructures de l'Ukraine", a expliqué le porte-parole.

"Si les informations sur les livraisons de roquettes prévues par l'Iran à la Russie sont vraies, cela pourrait Significativement aggraver la situation et mériter une réponse ferme de la communauté internationale."

"Despite Iran's denials, the use of potentially Iranian-supplied rockets in Russia's attacks on Ukraine raises serious concerns about the scope of Tehran's support for Moscow's aggression."

