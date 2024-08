Warner Bros. Discovery signale une détérioration rapide du secteur de la télévision, faisant chuter les actions

Le seul point lumineux dans le secteur de la télévision traditionnelle a été les programmes sportifs en direct, qui continuent d'attirer un public important malgré l'augmentation des annulations de câble. WBD, qui poursuit actuellement un procès contre la NBA à la suite de leur rupture, a reconnu mercredi que la perte potentielle de matchs à partir de la saison 2025-2026 aurait un impact financier sur l'entreprise. "La dépréciation de la valeur acquise a été déclenchée en réponse à l'écart entre la capitalisation boursière et la valeur comptable, à la faiblesse persistante sur le marché publicitaire linéaire aux États-Unis et à l'incertitude liée aux renouvellements des droits d'affiliation et de sport, notamment la NBA", a déclaré WBD dans son résumé financier. Il est vrai que WBD n'est pas la seule entreprise de médias traditionnelle formerly en vue à lutter pour trouver son équilibre dans un paysage en pleine mutation bouleversé par la révolution Netflix. Paramount Global, un ancien géant, a trébuché et a rencontré de grandes difficultés pour réorienter son activité autour de la diffusion en continu. La société dirigée par Shari Redstone, qui a conclu un accord de fusion le mois dernier avec Skydance de David Ellison, a perdu 27% de sa valeur cette année. En parlant franchement aux investisseurs lors de l'appel des résultats de l'entreprise mercredi, Zaslav a reconnu la réalité difficile du secteur de la télévision. "Il est juste de dire que même il y a deux ans, les valorisations du marché et les conditions prédominantes pour les entreprises de médias traditionnelles étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui", a déclaré Zaslav. "Et cette dépréciation reconnaît cela."

Zaslav a également mis en avant d'autres parties de l'activité de WBD, décrivant la plateforme de streaming Max de l'entreprise comme "très, très performante" avec "un potentiel considérable". Mais même en exprimant cette opinion positive, Zaslav a admis la réalité difficile "des conditions difficiles dans le secteur traditionnel".

Le trou dans lequel se trouve désormais WBD a suscité de nombreuses spéculations selon lesquelles l'entreprise serait contrainte de vendre certaines de ses actifs. During l'appel des résultats mercredi, le directeur financier de l'entreprise, Gunnar Wiedenfels, a déclaré que la direction était "très consciente de sa responsabilité d'avoir une vue sur toutes les options stratégiques disponibles". "Nous sommes très clairement concentrés sur l'évaluation de ce qui va au-delà de la simple gestion de l'activité opérationnelle", a déclaré Wiedenfels. "Nous avons donc dit précédemment que vous ne devriez pas être surpris de nous voir participer à

